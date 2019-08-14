Детей без прививок не будут пускать в школы и садики

Детей, у которых не будет обязательных прививок, не будут допускать к обучению в садах и школах.

Это заявили глава Министерства образования и науки Лилия Гриневич и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун во время пресс-конференции.

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В условиях коллектива вакцинированные дети могут распространять инфекцию среди других детей, которые также могут быть невакцинированными, могут быть медицинские противопоказания. Но это также ставит под угрозу для семей тех детей, а также учителей и работников в школах.

Ульяна Супрун “Статья 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" говорит, что детям, которые не получили прививок по Национальному календарю, посещать учреждения образования не разрешается. Это также было подтверждено Верховным Судом Украины: садики и школы имеют право не допускать непривитых детей в образовательные учреждения”.

Постановление Верховного Суда утверждает: государство должно обеспечить баланс между правом ребенка получить дошкольное образование и правами других детей и других украинцев.

Перед школой ребенок должен пройти профилактический осмотр у педиатра или семейного врача, а также обновить карту профилактических прививок (справка формы № 063/о), если ребенок получил новые прививки.

Это вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита B, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции.

Что делать родителям, которые отказываются от прививок

Руководство учебного заведения должно в пакете документов ребенка получить информацию о том, получил ли ребенок прививки в соответствии с Национальным календарем прививок. Для этого есть медицинский работник в учебном заведении. Он в каждой отдельной ситуации может порекомендовать, где сделать прививки родителям.

Лилия Гриневич “Если это их (родителей детей, – 24) мировоззренческая позиция и они категорически отказываются от прививки, то в этом случае они могут написать заявление на имя руководителя учебного заведения на индивидуальную или дистанционную форму обучения. Руководитель может обеспечить такую индивидуальную форму обучения”.

Учитывая это Лилия Гриневич призывает родителей не ставить ребенка в условия, при которых он будет избегать социализации и нормально учиться в связи с позицией, которая "не является вполне обоснованной и может стать угрозой для здоровья их ребенка".

Календарь профилактических прививок для детей и взрослых

13 августа Ульяна Супрун в очередной раз предложила собрать заседание СНБО относительно небольшого количества вакцинированных детей и взрослых в Украине.

Ульяна Супрун “Выглядит, что до сих пор нет понимания, что вакцинация является не менее важной, чем обеспечение военнослужащих оружием или внедрение стандартов НАТО. Без коллективного иммунитета и вакцинации как приоритета у первых лиц страны мы не сможем защитить Украину. Без рассмотрения вопросов иммунопрофилактики на заседании СНБО с соответствующими решениями, тезис о ценности человеческой жизни будет оставаться лишь декларацией, не подкрепленной конкретными действиями”.

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