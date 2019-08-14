Детей без прививок не будут пускать в школы и садики
Детей, у которых не будет обязательных прививок, не будут допускать к обучению в садах и школах.
Это заявили глава Министерства образования и науки Лилия Гриневич и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун во время пресс-конференции.
Читайте также: Корь в Украине 2019: когда делают прививку от кори – главные правила
В условиях коллектива вакцинированные дети могут распространять инфекцию среди других детей, которые также могут быть невакцинированными, могут быть медицинские противопоказания. Но это также ставит под угрозу для семей тех детей, а также учителей и работников в школах.
Постановление Верховного Суда утверждает: государство должно обеспечить баланс между правом ребенка получить дошкольное образование и правами других детей и других украинцев.
Перед школой ребенок должен пройти профилактический осмотр у педиатра или семейного врача, а также обновить карту профилактических прививок (справка формы № 063/о), если ребенок получил новые прививки.
Это вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита B, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции.
Что делать родителям, которые отказываются от прививок
Руководство учебного заведения должно в пакете документов ребенка получить информацию о том, получил ли ребенок прививки в соответствии с Национальным календарем прививок. Для этого есть медицинский работник в учебном заведении. Он в каждой отдельной ситуации может порекомендовать, где сделать прививки родителям.
Учитывая это Лилия Гриневич призывает родителей не ставить ребенка в условия, при которых он будет избегать социализации и нормально учиться в связи с позицией, которая "не является вполне обоснованной и может стать угрозой для здоровья их ребенка".
Календарь профилактических прививок для детей и взрослых
13 августа Ульяна Супрун в очередной раз предложила собрать заседание СНБО относительно небольшого количества вакцинированных детей и взрослых в Украине.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.