Почему у женщин появляется облысение

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Причины облысения у женщин
Причины облысения у женщин / Unsplash / Element5 Digital

Почти каждая вторая женщина страдает от выпадения волос. Однако это лечится и порой даже имеет свои преимущества, ведь в некоторых случаях потеря может помочь вовремя выявить другие проблемы со здоровьем.

Если мужское облысение чаще всего является наследственным явлением и в большинстве случаев не является предупреждением о проблемах со здоровьем, то у женщин может быть по-разному. Поэтому при выявлении проблемы нужно не игнорировать или идти в салон красоты за косметическими процедурами, а сразу обратиться к врачу, рассказывает Ульяна Супрун.

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Порой волосы просто слишком рано прекращают рост и выпадают. Это может постигнуть еще в подростковом возрасте, усиливаясь со временем, или же развиться во время менопаузы.

Андрогенетическая алопеция – это когда волосы выпадают на участке от лба к темени, и пробор становится реже. Тогда вместо волос развивается велюс – бесцветный пух.

У европеек андрогенетическая алопеция преимущественно связана с полиморфизмами гена ароматазы CYP19A1. Это означает, что у разных людей есть разные варианты этого фермента и разный гормональный фон.

Какие гормоны связаны с волосами

  • Эстрогены способствуют росту волос и их длительному стабильному пребыванию на голове (когда не растет, но и не выпадает).
  • Андрогены – мужские гормоны, которые есть у женщин. Они выделяются яичниками и надпочечниками. Когда тестостерон превращается в более активную форму — дигидротестостерон, он хорошо связывается с рецепторами. Это может вызвать выпадение на коже головы, особенно от лба к темени и на висках, а также миниатюризацию волосяных фолликулов (луковиц). Причиной этому может стать и опухоль в надпочечниках.
  • Во время менопаузы у женщины становится меньше эстрогенов, однако андрогены остаются в полном составе. Из-за этого начинается выпадение волос.
  • На состояние волос влияют также гормоны щитовидной и паращитовидной желез.
  • Любовь к тортикам может стать причиной избытка инсулина, который тоже сильно влияет на волосы и их рост.

Что еще может стать причиной выпадения волос

  • Длительное пребывание на солнце;
  • Курение;
  • Высокий уровень глюкозы в крови на голодный желудок;
  • Булимия и анорексия;
  • Постоянное чесание кожи головы, дергание и накручивание волос на пальцы – трихотиломания;
  • Дисфункция щитовидной железы;
  • Аутоиммунные болезни;
  • Химиотерапия или длительная антибиотикотерапия;
  • Инфекционные болезни, особенно сифилис;
  • Возраст/

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Теги: Профилактика заболеваний Новости Здоровье Здоровье Медицина Женское здоровье Красота Ульяна Супрун
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