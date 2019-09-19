Почему у женщин появляется облысение

Почти каждая вторая женщина страдает от выпадения волос. Однако это лечится и порой даже имеет свои преимущества, ведь в некоторых случаях потеря может помочь вовремя выявить другие проблемы со здоровьем.

Если мужское облысение чаще всего является наследственным явлением и в большинстве случаев не является предупреждением о проблемах со здоровьем, то у женщин может быть по-разному. Поэтому при выявлении проблемы нужно не игнорировать или идти в салон красоты за косметическими процедурами, а сразу обратиться к врачу, рассказывает Ульяна Супрун.

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Порой волосы просто слишком рано прекращают рост и выпадают. Это может постигнуть еще в подростковом возрасте, усиливаясь со временем, или же развиться во время менопаузы.

Андрогенетическая алопеция – это когда волосы выпадают на участке от лба к темени, и пробор становится реже. Тогда вместо волос развивается велюс – бесцветный пух.

У европеек андрогенетическая алопеция преимущественно связана с полиморфизмами гена ароматазы CYP19A1. Это означает, что у разных людей есть разные варианты этого фермента и разный гормональный фон.

Какие гормоны связаны с волосами

Эстрогены способствуют росту волос и их длительному стабильному пребыванию на голове (когда не растет, но и не выпадает).

способствуют росту волос и их длительному стабильному пребыванию на голове (когда не растет, но и не выпадает). Андрогены – мужские гормоны, которые есть у женщин. Они выделяются яичниками и надпочечниками. Когда тестостерон превращается в более активную форму — дигидротестостерон , он хорошо связывается с рецепторами. Это может вызвать выпадение на коже головы, особенно от лба к темени и на висках, а также миниатюризацию волосяных фолликулов (луковиц). Причиной этому может стать и опухоль в надпочечниках.

– мужские гормоны, которые есть у женщин. Они выделяются яичниками и надпочечниками. Когда тестостерон превращается в более активную форму — , он хорошо связывается с рецепторами. Это может вызвать выпадение на коже головы, особенно от лба к темени и на висках, а также миниатюризацию волосяных фолликулов (луковиц). Причиной этому может стать и Во время менопаузы у женщины становится меньше эстрогенов , однако андрогены остаются в полном составе. Из-за этого начинается выпадение волос.

у женщины , однако андрогены остаются в полном составе. Из-за этого начинается выпадение волос. На состояние волос влияют также гормоны щитовидной и паращитовидной желез.

Любовь к тортикам может стать причиной избытка инсулина, который тоже сильно влияет на волосы и их рост.

Что еще может стать причиной выпадения волос

Длительное пребывание на солнце;

Курение;

Высокий уровень глюкозы в крови на голодный желудок;

Булимия и анорексия;

Постоянное чесание кожи головы, дергание и накручивание волос на пальцы – трихотиломания;

Дисфункция щитовидной железы;

Аутоиммунные болезни;

Химиотерапия или длительная антибиотикотерапия;

Инфекционные болезни, особенно сифилис;

Возраст/

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