Обнаружили, что вейпинг разрушает зубы

После появления на рынке, популярность вейпов и других электронных изделий для курильщиков настолько стремительно выросла, что врачи не успели оценить их опасность. Осенью 2019 года стало известно, что вейпинг может вызвать проблемы с дыханием и спровоцировать развитие пневмонии. Теперь медики установили, что он портит и зубы.

Вейпинг вызывает заболевания полости рта. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Напомним От курения вейпа в США умерли 68 человек

Специалисты из Стоматологического колледжа штата Огайо собрали образцы у добровольцев исследования и проанализировали активность микроорганизмов с их ротовой полости:

25 курильщиков обычных сигарет;

25 курильщиков, которые перешли на электронные;

28 человек, которые используют и обычные, и электронные сигареты;

20 вейперов;

25 человек, которые никогда не курили.

При анализе образцов оказалось, что микроорганизмы в полости рта вейперов находятся состоянии сильного стресса и активно экспрессируют более 280 генов. Это стимулирует бактерии образовывать плотные биопленки, которые способствуют их выживанию и развитию заболеваний зубов и десен.

Авторы исследования считают, что такая реакция вызвана действием глицерина и пропиленгликоля, на основе которых изготавливают жидкости для вейпов.



Сверху – полость рта некурящего, ниже – курильщика / Ganesan et al

Медики добавили, что у курильщиков и вейперов было повышенное количество цитокинов – сигнальных молекул, которые свидетельствуют о развитии воспалительных процессов. Но достаточно интересно и то, что набор цитокинов у курильщиков и вейперов отличается.

Это означает, что те болезни, которые провоцируются электронными сигаретами, могут сильно отличаться от тех, которые вызывает "традиционное курение". Но весь перечень болезней, которые могут вызвать электронные сигареты, покажет будущее.