Обнаружили ген, который повышает риск тяжелого течения коронавируса

Есть люди, которые более уязвимы к тяжелому течению коронавирусного заболевания, чем другие. Поэтому ученые предположили, что объяснение следует искать в наследственности и были правы – удалось обнаружить ген, который повышает риски тяжелого течения COVID-19. Кроме того, известно, что этот ген также имеет влияние на развитие деменции.

Британские исследователи доказали, что мутация в гене ApoE вдвое увеличивает риск тяжелого течения COVID-19. Об открытии ученых пишет Guardian. Так, команда исследователей провела масштабный анализ данных с британского биобанка.

Читайте также: Изымут ли экспериментальные препараты из протокола лечения пациентов с COVID-19: ответ Минздрава

Ген о котором идет речь – ApoE

В норме ген ApoE дает начало белков, участвующих в липидном обмене.

Однако, мутантная форма под названием e4 повышает уровень холестерина и увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

Исследование свидетельствует о том, что наличие двух копий вариантов e4 повышает риск развития деменции в 14 раз.

Затем ученые изучили данные о пациентах, которые попали в больницу с COVID-19 и обнаружили, что у носителей двух копий e4 вероятность тяжелого течения болезни вдвое выше, чем у тех, чей геном содержит две нормальные копии гена ApoE. Эта связь сохранялась даже, если e4 не имелся у людей с деменцией.

Важно! Мутация в гене ApoE делает человека более уязвимым к коронавирусу и повышает риск нейродегенеративных заболеваний.

Конкретные молекулярные механизмы, объясняющие эту связь, только предстоит определить. Возможно, мутантные гены влияют на работу иммунной системы.