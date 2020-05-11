Обнаружили комбинацию препаратов, которые вдвое ускоряют выздоровление от коронавируса

Клинические исследования подтвердили эффективность лечения COVID-19 комбинацией трех препаратов. Пациенты с легкими и средними формами заболевания при лечении экспериментальными препаратами, выздоравливали от болезни вдвое быстрее.

Ученые из Гонконга представили результаты второй фазы клинических исследований с участием 127 пациентов с COVID-19, которых лечили одним или комбинацией противовирусных препаратов на фоне стандартной терапии, включая вентиляцию легких, антибиотики, кортикостероиды и другие средства, пишет Lancet.

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О какой комбинации препаратов идет речь

Комбинация из трех препаратов – Интерферона бета-1b, Лопинавир-ритонавира и Рибавирина – была значительно эффективнее исключительного приема Лопинавир-ритонавира.

В среднем при применении комбинации этих препаратов продолжительность болезни сокращалась до 7 дней, в то время как принимающие один препарат пациенты болели около 12 дней.

Комбинированное лечение было безопасным, у пациентов не было побочных реакций организма.

Важно, что эффект был лучше при раннем начале лечения.

Интерферон бета-1b может быть ключевым компонентом комбинированного лечения и требует дальнейшего изучения для терапии COVID-19,

– заявила соавтор исследования Дженни Ло.

Интерферон бета-1b – что это? Препарат был разработан для лечения рассеянного склероза и потенциально может повысить способность организма бороться с COVID-19.

Будущие исследования третьей фазы должны подтвердить или опровергнуть центральную роль Интерферона бета-1b, как базу для лечения. Команда также планирует протестировать терапию на пациентах с тяжелой формой COVID-19.



Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала

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