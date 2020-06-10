Ученые установили высокую эффективность молекулы BAM15 в сжигании лишнего веса. Также удалось установить, что молекула является безопасной даже в высоких дозах. Такое открытие является перспективным в терапии ожирения, которым сегодня страдают более 650 млн людей в мире.

Ученые из Виргинского университета (США) обнаружили митохондриальный белок разобщитель BAM15, который показал эффективность в лечении ожирения. Белки способны изменить метаболизм клеток таким образом, чтобы организм сжигал больше калорий без дополнительных усилий или диет. Определив перспективность BAM15 для борьбы с жировыми отложениями, ученые стремились прежде всего оценить безопасность такого подхода.

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Как установили действенность белка

Эксперименты на моделях мышей показали, что BAM15 не токсичен даже в высоких дозах, а также не влияет на работу участка мозга, который регулирует ощущение сытости.

Затем ученые сравнили эффект BAM15 с мышами из группы контроля. И тем и другим давали одинаковый объем пищи, однако после BAM15 и без каких-либо физических нагрузок мыши теряли жировую массу.

Другими важными преимуществами действия BAM15 стало снижение резистентности к инсулину, а также положительное влияние на окислительный стресс и воспаление.

BAM15 может снизить накопление активных форм кислорода в организме, что означает профилактику нейродегенеративных заболеваний и старения,

– пояснил соавтор исследования Вебствер Сантос.

Одним из недостатков лечения оказался период полураспада BAM15, когда препарат продолжает действовать в организме. Он был довольно коротким. Если адаптировать лечение для человека, то требования к периоду полураспада будут выше.