Обнаружили, что коронавирус провоцирует два типа пневмонии, поэтому лечение должно быть разным
Ученые обнаружили, что коронавирус COVID-19 может вызвать различные типы пневмонии. Такое открытие означает, что подход в лечении больных тоже должен отличаться, это поможет уменьшить количество летальных случаев.
Согласно исследованию международной команды ученых, тяжелые случаи COVID-19 можно разделить на два типа, которые требуют разного подхода к лечению, пишет ZME Science.
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Несмотря на то, что у большинства пациентов COVID-19 протекает в легкой форме, некоторые случаи приводят к тяжелой пневмонии и требуют интенсивной терапии, в частности, подключению к аппарату искусственной вентиляции легких. Впрочем, новое исследование свидетельствует о том, что серьезные случаи коронавируса необходимо разделить на две отдельные категории, а затем и лечить по-разному.
Международная команда врачей из Италии, Германии и Великобритании выделила основные характеристики болезни. Главная из них – тяжелая гипоксемия, то есть падение уровня кислорода в крови.
При этом у разных пациентов гипоксемия может сопровождаться различными симптомами. Например, у некоторых больных появляется одышка, а у других нет. На этом основании исследователи предлагают разделить COVID-19 на два фенотипа – L и H. Они имеют ряд специфических характеристик и требуют разного лечения.
Два типа пневмонии от COVID-19 / Фото zmescience.com
Отличить пациентов с L– и H– формами болезни можно с помощью компьютерной томографии. Авторы надеются, что эти данные позволят увеличить выживаемость пациентов с COVID-19.
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