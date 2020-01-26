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Обнаружили, что любовь защищает женщину от вирусов

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Интерферон и любовь / Pexels

Пытаясь охарактеризовать влияние любви на функцию генома человека, исследователи Калифорнийского университета взяли образцы крови влюбленных женщин и обнаружили, что их организм вырабатывает больше интерферона.

Интерферон – белок, который образуется в борьбе с вирусами, а ученые подозревают, что его количество растет в следствии подготовки организма к зачатию, пишет The Independent.

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Ученые также исследовали, как меняются уровни интерферона при отношениях. Специалисты обнаружили, что физиологические изменения, которые возникают во время влюбленности, могут ослабевать по мере созревания отношений.

Ученые объяснили, что биологические корреляты любви могут уменьшаться просто с возрастом, в результате чего и возникает стойкая партнерская связь.

Далее ученые планируют выявить количество интерферона у влюбленных мужчин, чтобы точно выявить причину прыжке этого белка в организме.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Отношения исследования Женское здоровье
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