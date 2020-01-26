Обнаружили, что любовь защищает женщину от вирусов

Пытаясь охарактеризовать влияние любви на функцию генома человека, исследователи Калифорнийского университета взяли образцы крови влюбленных женщин и обнаружили, что их организм вырабатывает больше интерферона.

Интерферон – белок, который образуется в борьбе с вирусами, а ученые подозревают, что его количество растет в следствии подготовки организма к зачатию, пишет The Independent.

К теме: Какое количество выделений во время месячных является нормой

Ученые также исследовали, как меняются уровни интерферона при отношениях. Специалисты обнаружили, что физиологические изменения, которые возникают во время влюбленности, могут ослабевать по мере созревания отношений.

Ученые объяснили, что биологические корреляты любви могут уменьшаться просто с возрастом, в результате чего и возникает стойкая партнерская связь.

Далее ученые планируют выявить количество интерферона у влюбленных мужчин, чтобы точно выявить причину прыжке этого белка в организме.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.