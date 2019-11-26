Обнаружили еще одну опасность храпа
Почти половина мужчин и треть женщин в мире храпят ночью. И хотя страдает от этого явления больше храпун, ученые выяснили, что и окружению кроме дискомфорта храп наносит значительный ущерб для здоровья.
Ученые из Королевского университета в Канаде провели исследование и выяснили, что храп не только мешает спать, но и может серьезно влиять на здоровье людей, которые спят рядом.
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Сон рядом с человеком, который храпит – вредный
Признайтесь, как часто вы мешаете спать партнеру тем, что храпите? Люди, которые рядом, часто жалуются, что не выспались потому, что всю ночь слушали ваш раздражительный храп?
Если такое случалось, у нас для вас неутешительная новость, вы не только нарушаете их сон, вы наносите им вред.
А как оказалось, храп плохо влияет на нервную систему и повышает уровень стресса.
Другое исследование Имперского колледжа наук в Лондоне показало, что громкие шумы могут повысить артериальное давление. Что тоже является значительным недостатком храпа.
Плохой сон – причина усталости
Причиной усталости на работе может быть плохой сон ночью
Нарушение сна увеличивает риски беспокойства, а соответственно – и депрессии, влияет на вероятность набора лишнего веса и сердечных заболеваний.
И конечно, если сон плохой, это скажется на вашей повседневной жизни. Ученые отметили, что недостаток сна снижает производительность и влияет на работоспособность человека.
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Упражнения, чтобы уменьшить храп
Прижмите язык к небу и сдвиньте его назад.
Посасывайте язык, прижимая его к небу.
Прижмите язык к передним зубам и старайтесь прижать его к "полу" рта.
Широко раскройте рот и говорите "А-а-а".
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