Обнаружили еще одну опасность храпа

58 Читати новину українською
Храп опасен для здоровья вашего партнера / medmeister.de

Почти половина мужчин и треть женщин в мире храпят ночью. И хотя страдает от этого явления больше храпун, ученые выяснили, что и окружению кроме дискомфорта храп наносит значительный ущерб для здоровья.

Ученые из Королевского университета в Канаде провели исследование и выяснили, что храп не только мешает спать, но и может серьезно влиять на здоровье людей, которые спят рядом.

Читайте также: Почему не стоит продолжать сон на "5 минут"

Сон рядом с человеком, который храпит – вредный

Признайтесь, как часто вы мешаете спать партнеру тем, что храпите? Люди, которые рядом, часто жалуются, что не выспались потому, что всю ночь слушали ваш раздражительный храп?

Если такое случалось, у нас для вас неутешительная новость, вы не только нарушаете их сон, вы наносите им вред.

А как оказалось, храп плохо влияет на нервную систему и повышает уровень стресса.

Другое исследование Имперского колледжа наук в Лондоне показало, что громкие шумы могут повысить артериальное давление. Что тоже является значительным недостатком храпа.

Плохой сон – причина усталости


Причиной усталости на работе может быть плохой сон ночью

Нарушение сна увеличивает риски беспокойства, а соответственно – и депрессии, влияет на вероятность набора лишнего веса и сердечных заболеваний.

И конечно, если сон плохой, это скажется на вашей повседневной жизни. Ученые отметили, что недостаток сна снижает производительность и влияет на работоспособность человека.

Читайте также: Просыпаетесь среди ночи: советы, которые помогут заснуть снова

Упражнения, чтобы уменьшить храп

Прижмите язык к небу и сдвиньте его назад.

Посасывайте язык, прижимая его к небу.

Прижмите язык к передним зубам и старайтесь прижать его к "полу" рта.

Широко раскройте рот и говорите "А-а-а".

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
сегодня
2197
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Сон
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Опасный вирус Коксаки: симптомы и пути заражения
19 ноября 17:43 Опасный вирус Коксаки: симптомы и пути заражения
Ірина Полицька 63223
Вирус Коксаки в Украине в 2019: все, что известно о болезни
19 ноября 13:58 Вирус Коксаки в Украине в 2019: все, что известно о болезни
Анастасія Кушпіт 1850
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
19 ноября 08:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 102753
Аутизм у детей: что это такое, основные симптомы и к кому обращаться
18 ноября 09:51 Аутизм у детей: что это такое, основные симптомы и к кому обращаться
Катерина Петренко 8631
Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
17 ноября 13:51 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач 16479
Новости
Больше новостей
Залиште відгук