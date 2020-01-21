Обнаружили клетки, которые способны лечить все виды рака

Ученые обнаружили метод борьбы с раком крови, легких, кожи, толстой кишки, молочной железы, костей, почек, яичников, матки и других видов онкозаболеваний.

Исследователи из университета Кардиффа нашли иммунную Т-клетку в крови людей, которая и обеспечивает нацеленность терапии на различные типы рака. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Immunology.

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Одним из главных достижений в борьбе с раком за последние годы считается разработка иммунотерапии CAR-T. Методика предусматривает изъятие T-лимфоцитов пациента и их перенастройку на противодействие белкам конкретных популяций злокачественных клеток. С 2017 года методика используется для лечения нескольких видов рака.

Впрочем, проблема заключалась в отсутствии универсального T-клеточного рецептора, который мог бы влиять на различные виды рака.

Обнаруженные лимфоциты могут сделать возможной иммунотерапию против многих видов рака/Фото:Unsplash

Нашли Т-клетки для универсальной терапии рака

Теперь, когда ученые нашли иммунную Т-клетку в крови людей, это поможет сканировать организм и искать потенциальные угрозы.

От открытых ранее методик она отличается тем, что может атаковать раковые клетки, не уничтожая здоровые.

Вероятно, мишенью для данных клеток служит поверхностная молекула MR1. Она присутствует в большинстве человеческих клеток, но у злокачественных ее структура меняется.



Ученые предполагают, что метод влияет на молекулу MR1/Фото:Unsplash

В будущем Т-клетки планируют брать из крови человека и генетически модифицировать для создания рецептора, который выявляет рак. Затем эти клетки в больших количествах будут возвращать пациентам для борьбы с онкозаболеваниями.

Их использование может стать основой универсальной иммунотерапии, создание которой ранее считалось невозможным. Такая терапия будет дешевле и доступнее традиционной иммунотерапии.