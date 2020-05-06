Обнаружили маркер, предупреждающий о критическом состоянии при COVID-19 до его возникновения

Американские ученые идентифицировали белок, высокий уровень которого в крови пациентов с COVID-19 может предупреждать о возникновении у них критического состояния.

Исследователи идентифицировали белок под названием suPAR – его высокий уровень в крови пациентов с коронавирусом может предупредить о развитии осложнений. Результаты исследования опубликованы в Critical Care.

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Исследователи из Медицинского центра Университета Раш проверили уровень белка suPAR у 15 пациентов с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом. В то же время исследователи медицинского факультета Афинского университета обследовали 57 пациентов на уровень suPAR и проследили за ними в рамках клинического курса.

Это первый в мире доклад, в котором показано, что уровень suPAR повышен при COVID-19 и является прогностическим. Поскольку suPAR – компонент врожденной иммунной системы, он служит показателем тяжести заболевания. Эти результаты показывают, что чем выше уровень suPAR в плазме, тем хуже результат для легких этих пациентов,

– сказал один из авторов исследования Йохен Райзер

Исследователи также отмечали время до начала инкубационного периода у инфицированных и обнаружили, что этот срок значительно короче у тех пациентов, которые имели высокий уровень suPAR в плазме.

Исследователи отмечают, что их исследование основано на небольшой выборке и для окончательных выводов необходимо больше данных. Впрочем, они отмечают, что роль белка suPAR необходимо изучить подробнее, ведь это шанс узнать заранее, за какими пациентами стоит следить тщательнее, а кого несомненно можно отправлять домой.

Существует большой корпус данных, свидетельствующих о том, что suPAR ассоциируется с плохими последствиями из-за острого респираторного дистресс-синдром и плохим функционированием легких у критически больных,

– добавил Райзер.

Предыдущие исследования других ученых показывали, что хронически повышенный уровень suPAR в плазме свидетельствует о риске острой травмы почек и внезапного снижения их функции. Собственно, исследователи обратили внимание на уровень белка suPAR при коронавируса из-за того, что в период болезни у многих людей возникают проблемы с почками.

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