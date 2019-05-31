Обнаружили неожиданную пользу грязи

Некоторые бактерии, обитающие в почве и грязи, могут хорошо влиять на состояние мозга, защищать от депрессии и повышать способность к обучению.

Обычная грязь скрывает в себе "лекарство" от психических расстройств, – такой вывод был сделан американскими учеными, пишет ScienceDirect.

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В ходе исследования ими было обнаружено, что бактерии Mycobacterium vaccae, содержащиеся в почве и грязи, могут оздоравливать мозг и психику, стимулируя рост нервных клеток, вырабатывающих гормон серотонин. Последний снижает уровень тревожности.

Ученые экспериментировали над мышами. В корм животных они добавляли бактерии Mycobacterium vaccae, после чего оценивали умение грызунов ориентироваться в лабиринте.

Оказалось, что те мыши, которые получали пищу с бактериями, в два раза быстрее проходили путь в лабиринте по сравнению с животными, которые не получали такой добавки.

Кроме того, у мышей, употреблявших Mycobacterium vaccae, было меньше симптомов стресса. Когда мышам перестали давать бактерии, их способность быстро и спокойно пробегать лабиринт через некоторое время исчезла.

По словам исследователей, под влиянием этого вида бактерий у подопытных мышей активизировался рост мозговых нейронов, вовлеченных в производстве серотонина. Он не только обеспечивал снижение тревожности, а и улучшал процессы обучения.

По словам исследователей, Mycobacterium vaccae могут улучшать работу мозга и состояние психики и у человека.

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