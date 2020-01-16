Обнаружили неожиданную пользу синего света

Согласно исследованию специалистов из Аризонского университета, синий свет может помочь при лечении людей, подвергшихся сотрясению мозга.

Известно, что мозг восстанавливается во время сна, специалисты стремились определить, способен ли улучшенный сон приводить к более быстрому выздоровлению, сообщает Neurobiology of Disease.

К теме: Как смартфон влияет на тело и мозг человека

В рандомизированном клиническом испытании пациенты с сотрясением мозга использовали устройство, которое светит ярко-синим светом (длиной волны 460 нанометров). Они каждое утро включали его на 30 минут в течение 6 недель. Другая, контрольная группа людей, использовала яркий янтарный свет.

Ежедневное облучение синим светом утром помогает снова войти в циркадный ритм, помогает наладить сон. Мы смогли продемонстрировать это на людях, которые выздоравливают после сотрясения мозга. Мы обнаружили, что улучшение сна приводит к улучшению когнитивной функции, уменьшении дневной сонливости и восстановлении мозга,

– сказал один из авторов исследования, профессор психиатрии Уильям Д. Скотт.



Устройство, которое использовалось во время исследования / Фото: Medical Xpress

Как объяснили ученые, синий свет подавляет выработку мелатонина, который помогает мозгу подготовиться ко сну. Подвергаясь утром синем свету, человек смещает биологические часы, благодаря чему мелатонин вечером запускается раньше, что помогает лучше уснуть и спать.

Благодаря синему свету, участники засыпали и просыпались на час раньше, чем до испытания, а днем ​​были менее сонливыми. Пациенты улучшили скорость и эффективность мозга и продемонстрировали увеличение объема ядра пульвинар, который отвечает за зрительное внимание. Также у пациентов усилились нейронные связи и коммуникационный поток между ядром пульвинара и другими частями мозга, которые отвечают за бдительность и познание.

Известно, что засыпать и спать под воздействием синего света нельзя. Специалисты отметили, что свет сам по себе не вреден и сравнили его с кофеином, который может приносить пользу или вред в зависимости от времени суток и состояния здоровья человека.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.