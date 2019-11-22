Обнаружили неожиданный способ сохранить слух в старости

49 Читати новину українською
Сохранить слух / shzboxtoday.net

Потеря слуха часто сопровождает процесс старения. Однако, ученые предлагают новый способ, который может быть эффективным методом профилактики потери слуха.

 

Американские ученые отмечают, что присутствие определенных пищевых продуктов в ежедневном рационе способно предотвратить потерю слуха. В частности, полезно для слуха употребление морепродуктов и овощей, содержащих каротиноиды.

Читайте также: Кетогенная диета – тип питания, что поможет побороть грипп

Ученые стремились лучше проследить связь рациона и функций слуха и теперь объявили новые доказательства пользы определенных типов питания.

Связь диеты и ощущение слуха

Ученые анализировали данные женщин, которые каждые четыре года в течение 20 лет предоставляли информацию о рационе питания.

Исследователи выясняли, насколько их питание соответствовало трем подходам: диете для гипертоников, средиземноморской диете, а также диете по шкале AHEI-2010.

Оказалось, что строгое соблюдение принципов этих диет снижало риск целого ряда заболеваний: сердечно-сосудистой системы, гипертонии, диабета, инсульта.


Средиземноморскую диету считают одной из лучших

Как проводили исследования

Чтобы оценить влияние диеты на чувство слуха, ученые проводили детальную диагностику и тестирование пациентов в течение трех лет.

Вероятность снижения чувствительности слуха была на 30% ниже у людей, которые придерживались диеты.

Кроме того, исследователи отметили, что средний возраст, в котором лучше всего проверить слух, составил 59 лет.

Связь между диетой и снижением слуха охватывал частоты, имеющие решающее значение для понимания языка, пояснил автор исследования Керхан.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака
сегодня
1287
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Профилактика заболеваний Здоровое питание Здоровье Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Опасный вирус Коксаки: симптомы и пути заражения
19 ноября 17:43 Опасный вирус Коксаки: симптомы и пути заражения
Ірина Полицька 62551
Вирус Коксаки в Украине в 2019: все, что известно о болезни
19 ноября 13:58 Вирус Коксаки в Украине в 2019: все, что известно о болезни
Анастасія Кушпіт 1362
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
19 ноября 08:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 100490
Аутизм у детей: что это такое, основные симптомы и к кому обращаться
18 ноября 09:51 Аутизм у детей: что это такое, основные симптомы и к кому обращаться
Катерина Петренко 8321
Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
17 ноября 13:51 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач 16123
Новости
Больше новостей
Залиште відгук