Обнаружили неожиданный способ сохранить слух в старости

Потеря слуха часто сопровождает процесс старения. Однако, ученые предлагают новый способ, который может быть эффективным методом профилактики потери слуха.

Американские ученые отмечают, что присутствие определенных пищевых продуктов в ежедневном рационе способно предотвратить потерю слуха. В частности, полезно для слуха употребление морепродуктов и овощей, содержащих каротиноиды.

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Ученые стремились лучше проследить связь рациона и функций слуха и теперь объявили новые доказательства пользы определенных типов питания.

Связь диеты и ощущение слуха

Ученые анализировали данные женщин, которые каждые четыре года в течение 20 лет предоставляли информацию о рационе питания.

Исследователи выясняли, насколько их питание соответствовало трем подходам: диете для гипертоников, средиземноморской диете, а также диете по шкале AHEI-2010.

Оказалось, что строгое соблюдение принципов этих диет снижало риск целого ряда заболеваний: сердечно-сосудистой системы, гипертонии, диабета, инсульта.



Средиземноморскую диету считают одной из лучших

Как проводили исследования

Чтобы оценить влияние диеты на чувство слуха, ученые проводили детальную диагностику и тестирование пациентов в течение трех лет.

Вероятность снижения чувствительности слуха была на 30% ниже у людей, которые придерживались диеты.

Кроме того, исследователи отметили, что средний возраст, в котором лучше всего проверить слух, составил 59 лет.

Связь между диетой и снижением слуха охватывал частоты, имеющие решающее значение для понимания языка, пояснил автор исследования Керхан.