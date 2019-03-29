Обнаружили новую опасность электронных сигарет

Ученые обнаружили в "дыму" электронных сигарет элементы ядовитых металлов, таких как хром, никель и марганец. Попадают они туда, скорее всего, через спираль нагрева

В США исследовали 56 электронных сигарет различных типов. Отдельно анализировали состав жидкости до заправки и состав пара, которую выдыхают, пишет DW.

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Хром, никель и марганец в больших концентрациях содержатся именно в испарениях. Причиной загрязнения считают нагревательную спираль электронной сигареты.

В то же время ученые из Балтимора нашли в парах также высокую концентрацию свинца – металла, который якобы не используется при производстве нагревательных спиралей.



Также вейп содержит свинец, который вызывает рак

Свинец, хром и никель – элементы, которые считаются канцерогенными. Свинец, кроме того, имеет также нейротоксические эффекты и является, таким образом, ядом для мозга, так же как марганец.

Концентрации ядовитых металлов зависели от качества материалов сигарет и отличались от 100 до 1000 раз.