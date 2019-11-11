Обнаружили новую опасность ОРВИ

Кроме проблем с дыханием, у людей, страдающие от острых респираторных инфекций, также возможен высокий риск сердечного приступа.

К такому выводу пришли ученые из университета Сиднея. Все, от простуды, острой ушной инфекции до бронхита или пневмонии, может вызвать острую респираторную инфекцию, которая в свою очередь может повлиять на любую часть дыхательного тракта, от пазух до голосовых связок и легких.

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Риск сердечного приступа повышается как минимум в 17 раз в течение семи дней после респираторной инфекции. Некоторые предыдущие исследования также свидетельствовали, что респираторная инфекция может действовать как пусковой механизм для сердечного приступа.

Это случается из-за того, что респираторная инфекция может вызвать повышенную тенденцию к свертыванию крови, воспалению и токсинам, повреждающих кровеносные сосуды.

Учеными были проанализированы случаи 578 пациентов с сердечным приступом в следствии затыкание коронарной артерии. Они обнаружили, что у 17% пациентов симптомы респираторной инфекции наблюдались в течение 7 дней, предшествующих сердечному приступу, а у 21% – в течение 31 дня.



ОРВИ способствует свертыванию крови

Также следует помнить, что респираторная инфекция может привести к коронарному заболеванию.

Респираторная инфекция – симптомы Усталость,

Ломота в теле;

Насморк;

Боль в горле

Кашель,

Высокая температура.

Респираторным инфекциям наиболее подвержены дети и пожилые люди. Профилактикой таких инфекций являются прививки, соблюдение правил гигиены.

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