Обнаружили новую опасность пищевых добавок для похудения
Растительные пищевые добавки, которые рекламируются как средства борьбы с потерей памяти и лишним весом, могут спровоцировать выкидыши и родовые дефекты.
Речь идет о препаратах, в которых используется алкалоид винпоцетин, пишет DailyMail.
Читайте также: К каким заболеваниям может привести нарушение сна
С таким предупреждением выступили представители Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Исследования показывают с участием лабораторных животных, что даже в малых дозах винкамин связан с уменьшением массы тела новорожденных. Также его связывают с повышенной вероятностью выкидыша.
Винпоцетин содержится в листьях барвинка и применяется в множество безрецептурных пищевых добавок.
Поэтому эксперты советуют беременным женщинам и женщинам, которые планируют забеременеть, избегать употребления ингредиента.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.