Обнаружили новую опасность пищевых добавок для похудения

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Обнаружили новую опасность пищевых добавок для похудения
Обнаружили новую опасность пищевых добавок для похудения / Фото из свободных источников

Растительные пищевые добавки, которые рекламируются как средства борьбы с потерей памяти и лишним весом, могут спровоцировать выкидыши и родовые дефекты.

Речь идет о препаратах, в которых используется алкалоид винпоцетин, пишет DailyMail.

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С таким предупреждением выступили представители Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Исследования показывают с участием лабораторных животных, что даже в малых дозах винкамин связан с уменьшением массы тела новорожденных. Также его связывают с повышенной вероятностью выкидыша.

Винпоцетин содержится в листьях барвинка и применяется в множество безрецептурных пищевых добавок.

Поэтому эксперты советуют беременным женщинам и женщинам, которые планируют забеременеть, избегать употребления ингредиента.

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Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Беременность и роды
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