Обнаружили новую причину переедания

79 Читати новину українською
/ Ukr.media

Существует утверждение, что тяга к аппетиту зависит от размера желудка, однако оказалось, что он здесь ни при чем.

Оказалось, что аппетит зависит не от "растянутых стенок желудка", а от растянутого кишечника, сообщает Сell.

Актуально: Избыток сахара рекордно быстро нарушает работу вашего кишечника

Сейчас существуют даже операции, цель которых – уменьшить стенки желудка, чтобы человек меньше переедал. Однако ученые из Калифорнии обнаружили, что более важную роль играет растяжение кишечника.

Исследователи изучили сенсорные нейроны блуждающего нерва, ведь из предыдущих исследований им было известно, что подавление его активности снижает аппетит.

В чому причина переїдання
В переедании виновен кишечник, а не желудок

Специалисты использовали маркеры РНК и подробно выяснили распределение в кишечнике чувствительных нейронов, которые связаны с блуждающим нервом.

Ученые искусственно влияли на эти сигналы и заметили, что мыши способны переедать, когда активируются рецепторы, отвечающие за растяжения кишечника. Через блуждающий нерв сигнал поступает в гипоталамус, а именно в клетки, которые производят нейропептид AgRP. Этот нейцропептид является самым основным регулятором пищевого поведения.

Стимулируя такие же рецепторы в желудке, специалисты обнаружили, что механорецепторы кишечника реагируют значительно сильнее, тем самым передают больше импульсов в гипоталамус.

Ученые считают, что хирургическое уменьшение желудка срабатывает потому, что работает именно потому, что съеденная пища быстрее попадает в кишечник.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Как приготовить жюльен с грибами и курицей: простой рецепт
сегодня
10254
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь исследования Здоровое питание Диеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Опасный вирус Коксаки: симптомы и пути заражения
19 ноября 17:43 Опасный вирус Коксаки: симптомы и пути заражения
Ірина Полицька 62018
Вирус Коксаки в Украине в 2019: все, что известно о болезни
19 ноября 13:58 Вирус Коксаки в Украине в 2019: все, что известно о болезни
Анастасія Кушпіт 978
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
19 ноября 08:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 99648
Аутизм у детей: что это такое, основные симптомы и к кому обращаться
18 ноября 09:51 Аутизм у детей: что это такое, основные симптомы и к кому обращаться
Катерина Петренко 8209
Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
17 ноября 13:51 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач 15979
Новости
Больше новостей
Залиште відгук