Обнаружили новую причину переедания

Существует утверждение, что тяга к аппетиту зависит от размера желудка, однако оказалось, что он здесь ни при чем.

Оказалось, что аппетит зависит не от "растянутых стенок желудка", а от растянутого кишечника, сообщает Сell.

Актуально: Избыток сахара рекордно быстро нарушает работу вашего кишечника

Сейчас существуют даже операции, цель которых – уменьшить стенки желудка, чтобы человек меньше переедал. Однако ученые из Калифорнии обнаружили, что более важную роль играет растяжение кишечника.

Исследователи изучили сенсорные нейроны блуждающего нерва, ведь из предыдущих исследований им было известно, что подавление его активности снижает аппетит.



В переедании виновен кишечник, а не желудок

Специалисты использовали маркеры РНК и подробно выяснили распределение в кишечнике чувствительных нейронов, которые связаны с блуждающим нервом.

Ученые искусственно влияли на эти сигналы и заметили, что мыши способны переедать, когда активируются рецепторы, отвечающие за растяжения кишечника. Через блуждающий нерв сигнал поступает в гипоталамус, а именно в клетки, которые производят нейропептид AgRP. Этот нейцропептид является самым основным регулятором пищевого поведения.

Стимулируя такие же рецепторы в желудке, специалисты обнаружили, что механорецепторы кишечника реагируют значительно сильнее, тем самым передают больше импульсов в гипоталамус.

Ученые считают, что хирургическое уменьшение желудка срабатывает потому, что работает именно потому, что съеденная пища быстрее попадает в кишечник.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.