Обнаружили новый белок, который играет ключевую роль в процессах ожирения

Новое открытие американских ученых свидетельствует о том, что ключевую роль в метаболизме осуществляет белок, о котором до сих пор почти ничего не было известно.

Исследователи Института Скриппс, о которых рассказывает Eurek Alert, применили новейшие методы и обнаружили белок PGRMC2, который окружает молекулу гема.

Читайте также: Для сердечников предлагают новый способ лечения

Белок PGRMC2

Его отключение у подопытных животных приводило к развитию симптомов диабета и других нарушений метаболизма.

Ученые считают: манипулируя активностью PGRMC2 (новооткрытый белок), можно устранить многие заболевания обмена веществ.

Кроме того, таким образом можно будет уменьшить последствия безалкогольного стеатогепатита – одной из главных причин трансплантации печени.

Исследователи применили новейшие методы анализа и обнаружили, что белок PGRMC2 связывает и высвобождает основную молекулу под названием гема.

Молекула движется внутри клеток, чтобы обеспечить жизненно важные процессы, такие как клеточное дыхание, пролиферация клеток, гибель клеток и суточные ритмы.

Суть исследования

Впоследствии команда проверила, как отсутствие белка может влиять на отдельные ткани и весь организм.

В ходе эксперимента ученые изменили геном грызунов таким образом, чтобы белок PGRMC2 не производился в их жировых тканях, а затем применили диету с высоким содержанием жира.

Как следствие, у мышей появились типичные симптомы диабете – непереносимость глюкозы и чувствительность к инсулину.

И наоборот, у тех грызунов, страдавших от ожирения и диабета и получавших препарат, активирующий функции белка PGRMC2, наблюдалось значительное улучшение-животные становились чувствительными к инсулину.

Ученые предполагают, что благодаря манипуляциям активностью PGRMC2 в жировой ткани, можно избежать серьезных последствий ожирения и других проблем с обменом веществ.

В частности, если включить этот белок в печени, это позволит облегчить последствия стеатогепатиту.