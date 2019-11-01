Обнаружили новый белок, который подобно глютену, может не усваиваться организмом

Из-за популяризации здорового образа жизни, люди становятся все более придирчивыми к своему рациону, считают не только калории, но и содержание полезных свойств в продуктах. К продуктам с неоднозначной репутацией причисляют лактозу, глютен, глюкозу и жиры. Теперь к этому списку добавили лектины. Что такое лектины и почему они вредны.

Лектины – белково-сахарные вещества, подобно глютену обладают "склеивающими" свойствами.

Читайте также: Что такое глютен, его польза и вред

Лектины – что это? Лектины – это особый вид протеина, который практически не усваивается нашим организмом.

Особенностью лектина является то, что он препятствует соединению молекул.

Это свойство делает лектины "липкими" и провоцирует их скопление на стенках кишечника, что в свою очередь ухудшает пищеварение и может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, развитию аутоиммунных заболеваний и стать одной из причин лишнего веса.



Наибольшее количество лектина в цельных крупах и бобовых

Польза и вред лектина

Негативные воздействия лектина: Раздражение и воспаление тканей кишечника.

Препятствие всасыванию и абсорбции железа.

Возможность получить аутоиммунные заболевания, аллергические реакций, а также синдром повышенной кишечной проницаемости.

Несмотря на возможные негативные реакции, лектины обладают антиоксидантным действием и несут немало пользы, в частности, обеспечивают защиту иммунитета от воспалительных и раковых заболеваний.

Избыток лектинов действительно может быть вредным, но съесть такое количество пищи с лектинами достаточно сложно. Чтобы уменьшить риски, связанные с потреблением лектина, достаточно правильно приготовить продукты с их содержанием.

К тому же, процент людей, которым действительно может навредить лектин, невелик. Они должны соблюдать диету, назначенную врачом. Самостоятельная смена рациона может привести к серьезным последствиям.



Помидоры содержат лектин

В каких продуктах содержатся лектины

Больше всего лектинов содержится в цельных крупах и зернах, бобовых (соя, чечевица, фасоль), орехах и семенах. Богаты этим веществом и морепродукты, молочные продукты, пасленовые (картофель, баклажан, томат, сладкий перец).

Важно понимать, что продукты, содержащие лектины, требуют определенной обработки (воздействия высоких температур, ферментации), которая позволит избавиться от антинутриентов, сохранив при этом важные микроэлементы и витамины.