Обнаружили новый путь регуляции ДНК

Согласно классической схеме, белки производятся на основе матричных РНК, которые в свою очередь считываются с ДНК. Однако современные исследования демонстрируют, что процесс синтеза устроен гораздо сложнее. В частности, ученые открыли новые механизмы регуляции активности генов.

Открытие значительно изменит наши представления о регуляции работы генов. Это повлияет как на биологические исследования, так и на медицину будущего, пишет Phys.org.

Читайте также: Сколько на самом деле должен жить человек: ответ ученых

Еще в 2011 году специалисты из университета Чикаго обнаружили, что синтез определенных белков может регулироваться на уровне РНК путем прикрепления и отсоединения метильных остатков. Механизм получил название оборотного метилирования РНК. Дальнейшие исследования показали, что модификация РНК влияет на многие биологические процессы, от дифференциации клеток до особенностей суточных ритмов.

Новое открытие команды из Чикаго дает более широкое понимание генетической регуляции.

Исследователи обнаружили, что обратимое метилирование характерно для другого вида РНК — регуляторных РНК, ассоциированных с хромосомами (carRNA). Эти молекулы не кодируют белки, но контролируют считывание генов с ДНК.

По словам авторов, обнаруженный механизм напрямую влияет на транскрипцию большинства генов. Это делает его одним из фундаментальных путей регуляции синтеза белков.

Ожидают, что открытие окажет огромное влияние как на биологию, так и на медицину. В частности, оно поможет выявить основы некоторых видов заболеваний и лучше лечить их.