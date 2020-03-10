Обнаружили новый симптом коронавируса

Сингапурские медики обнаружили новые симптомы заболевания Covid-2019, которые вызывает коронавирус.

У некоторых пациентов сначала диагностировали лихорадку денге, говорится в статье, которую опубликовали в авторитетном медицинском журнале Lancet.

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Так, пациенты жаловались на повышенную температуру и сыпь, которая чесалась. При этом у них не было привычных для коронавируса симптомов – насморка, мокрого кашля и боли в горле.

Лихорадка денге – что это? Острая инфекционная болезнь, которая быстро распространяется и протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, экзантемой, лимфаденопатией, лейкопенией, иногда – с геморрагическим синдромом (кровотечение слизистых оболочек).

Когда лечение от лихорадки денге им не помогло, больные начали жаловаться на затрудненное дыхание. Тогда их дополнительно проверили на коронавирус – анализы оказались положительными.

Главное о Covid-19

По состоянию на 10 марта количество заболевших китайским коронавирусом возросло до 114 452 человек, из них умерли – более 4 тысяч человек. Выздоровели 62 тысячи человек.

Коронавирус распространился на все европейские страны, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – более 9 тысяч человек.

В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.

Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел черновчанин, который путешествовал по Италии. Сейчас он получает необходимое лечение.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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