Обнаружили новый симптом коронавируса
Сингапурские медики обнаружили новые симптомы заболевания Covid-2019, которые вызывает коронавирус.
У некоторых пациентов сначала диагностировали лихорадку денге, говорится в статье, которую опубликовали в авторитетном медицинском журнале Lancet.
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Так, пациенты жаловались на повышенную температуру и сыпь, которая чесалась. При этом у них не было привычных для коронавируса симптомов – насморка, мокрого кашля и боли в горле.
Когда лечение от лихорадки денге им не помогло, больные начали жаловаться на затрудненное дыхание. Тогда их дополнительно проверили на коронавирус – анализы оказались положительными.
Главное о Covid-19
- По состоянию на 10 марта количество заболевших китайским коронавирусом возросло до 114 452 человек, из них умерли – более 4 тысяч человек. Выздоровели 62 тысячи человек.
- Коронавирус распространился на все европейские страны, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – более 9 тысяч человек.
- В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.
- Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.
- Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел черновчанин, который путешествовал по Италии. Сейчас он получает необходимое лечение.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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