Обнаружили первую значительную мутацию COVID-19: вирус ослабевает
Ученые из Тайваня и Австралии обнаружили первую значительную мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Новые образцы показали, что он слабеет.
Исследователи изучили генетическую структуру 106 образцов коронавируса из международной базы данных, в которой были записи из США, Китая, Испании, Бразилии, Финляндии, Индии, Италии, Непала, Южной Кореи и Швеции.
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В образце, взятом у пациента в Индии 27 января, обнаружили мутацию, которая снизила способность вируса связываться с рецептором ACE2 в клетках человека. Это сделало вирус менее опасным.
Также исследователи сравнили геном SARS-CoV-2 с возбудителем атипичной пневмонии SARS, который вызвал вспышку заболевания в 2002–2003 годах.
Стало известно, что SARS-CoV-2 устойчивее, чем SARS. По мнению авторов, относительная стабильность вируса – хороший показатель, поскольку меньшее количество мутаций дает надежду на скорейшую разработку вакцин.
Поскольку вирус продолжает быстро распространяться по всему миру и накапливается все больше геномных данных, все еще необходимо тщательно отслеживать динамику эволюции и мутации SARS-CoV-2,
– отмечают авторы.
Они подтвердили, что SARS-CoV-2 имеет относительно низкую частоту мутаций, но также доказали, что новая мутация с другими иммунными характеристиками и вирулентностью уже появилась.
Живучесть коронавируса на поверхностях / Инфографика 24 канала
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