Обнаружили первую значительную мутацию COVID-19: вирус ослабевает

Ученые из Тайваня и Австралии обнаружили первую значительную мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Новые образцы показали, что он слабеет.

Исследователи изучили генетическую структуру 106 образцов коронавируса из международной базы данных, в которой были записи из США, Китая, Испании, Бразилии, Финляндии, Индии, Италии, Непала, Южной Кореи и Швеции.

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В образце, взятом у пациента в Индии 27 января, обнаружили мутацию, которая снизила способность вируса связываться с рецептором ACE2 в клетках человека. Это сделало вирус менее опасным.

Также исследователи сравнили геном SARS-CoV-2 с возбудителем атипичной пневмонии SARS, который вызвал вспышку заболевания в 2002–2003 годах.

Стало известно, что SARS-CoV-2 устойчивее, чем SARS. По мнению авторов, относительная стабильность вируса – хороший показатель, поскольку меньшее количество мутаций дает надежду на скорейшую разработку вакцин.

Поскольку вирус продолжает быстро распространяться по всему миру и накапливается все больше геномных данных, все еще необходимо тщательно отслеживать динамику эволюции и мутации SARS-CoV-2,

– отмечают авторы.

Они подтвердили, что SARS-CoV-2 имеет относительно низкую частоту мутаций, но также доказали, что новая мутация с другими иммунными характеристиками и вирулентностью уже появилась.



Живучесть коронавируса на поверхностях / Инфографика 24 канала

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