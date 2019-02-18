Обнаружили преимущество "старых" сперматозоидов над "молодыми"

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Обнаружили преимущество "старых" сперматозоидов над "молодыми"
Обнаружили преимущество "старых" сперматозоидов над "молодыми" / theverge.com

"Старые" сперматозоиды способны обеспечивать рождение здоровых потомков с большей вероятностью того, что они станут долгожителями.

Половые клетки (гаметы) у мужчин и женщин вырабатываются по-разному, пишет журнал Evolution Letters. Женщины уже появляются на свет с определенным числом яйцеклеток (ооцитов), которые в течение жизни частично "расходуются", а частично погибают.

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А вот в организме мужчины сперматозоиды вырабатываются на протяжении всего периода половой зрелости. А при каждой эякуляции организм выбрасывает десятками миллионов сперматозоидов, чтобы в следующий раз их место заняли новые миллионы.

Однако если сперматозоиды сохраняются дольше и оплодотворяют яйцеклетку позже, потомство может быть более здоровым.

К такому выводу пришли биологи из Уппсальского университета в Швеции, поэкспериментировав с рыбками данио-рерио. До этого момента считали неважным, какой именно из сперматозоидов оплодотворит яйцеклетку. Однако ученые уверяют, что существуют значительные различия между разными гаметами и их влиянием на потомство.

Рибки даніо-реріо
Рыбки данио-рерио

Ученые собрали половые клетки у самок и самцов рыбок данио. Сперматозоиды поделили на две группы – "молодые" и "старые". Исследователи провели искусственное оплодотворение икры. Потомство выращивали в течение 2 лет. За состоянием рыбок в течение времени следили ученые.

Эксперимент показал, что потомки "старых" сперматозоидов отличались от потомков "молодых" лучшей физической формой, они достигали больших размеров. Такие рыбки медленнее старели, жили дольше и у них было более здоровое потомство по сравнению с потомством рыбок с другой группы.

Нащадки
Потомки "старых" сперматозоидов достигали больших размеров

Теперь ученые планируют выяснить, чем именно отличаются "старые" и "молодые" сперматозоиды и на что они влияют.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования
Источник: 24 Канал
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