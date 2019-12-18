Обнаружили продукт, который продлевает жизнь

Новое исследование показывает, что риски смертности по всем причинам снижаются на 23 процента, если человек потребляет перец чили.

Исследование провел Департамент эпидемиологии и профилактики IRCCS Neuromed, сотрудничая с Департаментом онкологии и молекулярной медицины, Национальным институтом здоровья и Средиземноморским кардиоцентром, сообщает JACC.

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В ходе исследования были изучены анамнезы 22 811 жителей региона Молизе в Италии. За их состоянием здоровья и привычками питания следили около 8 лет.

Специалисты обратили внимание на то, что у людей, которые регулярно потребляли перец чили (четыре раза в неделю или больше), риск смерти от сердечного приступа уменьшался до 40 процентов.



Перец чили снижает риск преждевременной смертности / Unsplash

Интересным фактом является то, что уменьшение риска смертности не зависел от типа диеты, которой люди придерживаются. Иными словами, кто-то может придерживаться здоровой средиземноморской диеты, а кто-то может питаться вредно, но на всех них перец чили оказывает защитное действие,

– сказала одна из авторов исследования Мариалаура Боначчи.

Специалисты добавляют, что необходимо провести новые исследования, чтобы понять биохимические механизмы перца чили и других продуктов с капсаицином. Но пока у любителей острой пищи есть веская причина сохранить свою привычку.

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