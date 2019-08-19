Обнаружили ранее неизвестные рецепторы боли

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Обнаружили ранее неизвестные рецепторы боли (иллюстрация)
Обнаружили ранее неизвестные рецепторы боли (иллюстрация) / drugtargetreview.com

До сих пор считалось, что ощущение боли, которое мы чувствуем, связано только с передачей нервного импульса от рецепторов на поверхности той или иной ткани.

Исследователи из Каролинского института в Швеции обнаружили еще один механизм, который отвечает за ощущение боли, – ноцицепции, пишет Science.

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Новое исследование показало, что шванновские клетки также способны передавать болевой сигнал.

 
Шванновские клетки – что это?

Это вспомогательные клетки нервной ткани, которые окружают аксоны (структуры, соединяющие нейроны) и помогают создавать и разрушать миелиновые оболочки вокруг них. Миелиновые оболочки повышают скорость проведения импульса по нервным путям и считается, что они отвечают за формирование долгосрочной памяти.

Во время эксперимента ученые создали специальных генетически модифицированных мышей, у которых только шванновские клетки реагировали на свет.

При попадании света такие мыши чувствовали боль. Грызуны реагировали на это отдергиванием лапы и чрезмерным облизыванием шерсти.

При блокировании действия шванновских клеток у грызунов была меньшая болевая чувствительность при попадании света. Несмотря на это, реакция на влияние повышенной температуры не изменилась.

Будова типового нейрона
Строение типичного нейрона

По словам ученых, хотя наличие сети из шванновских клеток у человека еще не подтверждено, подобный орган, скорее всего, есть и у людей. Результаты исследования в этом случае помогут разработать новые методы терапии хронической боли.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье исследования Медицина
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