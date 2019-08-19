Обнаружили ранее неизвестные рецепторы боли

До сих пор считалось, что ощущение боли, которое мы чувствуем, связано только с передачей нервного импульса от рецепторов на поверхности той или иной ткани.

Исследователи из Каролинского института в Швеции обнаружили еще один механизм, который отвечает за ощущение боли, – ноцицепции, пишет Science.

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Новое исследование показало, что шванновские клетки также способны передавать болевой сигнал.

Шванновские клетки – что это? Это вспомогательные клетки нервной ткани, которые окружают аксоны (структуры, соединяющие нейроны) и помогают создавать и разрушать миелиновые оболочки вокруг них. Миелиновые оболочки повышают скорость проведения импульса по нервным путям и считается, что они отвечают за формирование долгосрочной памяти.

Во время эксперимента ученые создали специальных генетически модифицированных мышей, у которых только шванновские клетки реагировали на свет.

При попадании света такие мыши чувствовали боль. Грызуны реагировали на это отдергиванием лапы и чрезмерным облизыванием шерсти.

При блокировании действия шванновских клеток у грызунов была меньшая болевая чувствительность при попадании света. Несмотря на это, реакция на влияние повышенной температуры не изменилась.



Строение типичного нейрона

По словам ученых, хотя наличие сети из шванновских клеток у человека еще не подтверждено, подобный орган, скорее всего, есть и у людей. Результаты исследования в этом случае помогут разработать новые методы терапии хронической боли.

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