Обнаружили шесть новых типов коронавируса у летучих мышей
Специалисты заявили, что смогли классифицировать новые шесть типов коронавируса у летучих мышей. По их оценкам, в целом есть как минимум тысяча коронавирусов, большинство из которых еще не исследованы.
Результаты исследований опубликованы в научном журнале PLOS ONE, говорится на сайте Смитсоновского национального зоологического парка института биологии.
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Дальнейшие исследования позволят определить потенциал передачи новых коронавирусов от летучих мышей к человеку.
Ученые предупредили, что новые обнаруженные коронавирусы не связаны с CoV-1, SARS, MERS или SARS-CoV-2, которыми инфицируются люди. Но еще необходимы будущие исследования, чтобы оценить их потенциал для переброски на другие виды, чтобы понять вероятные мутации и оценить риски для здоровья человека.
Много коронавирусов могут не быть опасными для людей, но когда мы выявляем эти заболевания на ранних стадиях у животных, у нас есть ценная возможность исследовать потенциальную угрозу,
– сообщила Сюзанна Мюррей – соавтор исследования.
Ученые сосредоточили свои исследования на территории Мьянме, где люди тесно контактируют с местной природой в ходе изменений в использовании и развитии земель. По оценкам экспертов, тысячи коронавирусов, многие из которых еще не раскрыты, присутствуют у летучих мышей.
Команда также обнаружила у летучих мышей Мьянмы и опасные для человека коронавирусы, которые были найдены в других местах Юго-Восточной Азии. Именно такими коронавирусами заражались люди, среди них: ОРВИ CoV-1, MERS и новый COVID-19.
Авторы исследования отметили, что такие выводы подчеркивают важность наблюдения за зоонотическими заболеваниями.
Мифы да правда о коронавирусе / инфографика 24 Канала
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