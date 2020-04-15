Обнаружили шесть новых типов коронавируса у летучих мышей

Специалисты заявили, что смогли классифицировать новые шесть типов коронавируса у летучих мышей. По их оценкам, в целом есть как минимум тысяча коронавирусов, большинство из которых еще не исследованы.

Результаты исследований опубликованы в научном журнале PLOS ONE, говорится на сайте Смитсоновского национального зоологического парка института биологии.

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Дальнейшие исследования позволят определить потенциал передачи новых коронавирусов от летучих мышей к человеку.

Ученые предупредили, что новые обнаруженные коронавирусы не связаны с CoV-1, SARS, MERS или SARS-CoV-2, которыми инфицируются люди. Но еще необходимы будущие исследования, чтобы оценить их потенциал для переброски на другие виды, чтобы понять вероятные мутации и оценить риски для здоровья человека.

Много коронавирусов могут не быть опасными для людей, но когда мы выявляем эти заболевания на ранних стадиях у животных, у нас есть ценная возможность исследовать потенциальную угрозу,

– сообщила Сюзанна Мюррей – соавтор исследования.

Ученые сосредоточили свои исследования на территории Мьянме, где люди тесно контактируют с местной природой в ходе изменений в использовании и развитии земель. По оценкам экспертов, тысячи коронавирусов, многие из которых еще не раскрыты, присутствуют у летучих мышей.

Команда также обнаружила у летучих мышей Мьянмы и опасные для человека коронавирусы, которые были найдены в других местах Юго-Восточной Азии. Именно такими коронавирусами заражались люди, среди них: ОРВИ CoV-1, MERS и новый COVID-19.

Авторы исследования отметили, что такие выводы подчеркивают важность наблюдения за зоонотическими заболеваниями.



Мифы да правда о коронавирусе / инфографика 24 Канала



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