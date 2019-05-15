Обнаружили смертельную собачью болезнь, которая передается человеку

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Собачья болезнь, которая передается людям
Собачья болезнь, которая передается людям / pixabay.com

Заболевания под названием собачий бруцеллез обнаружили в одном из питомников США. Оно может передаваться от домашних любимцев человеку.

Заболевание может вызвать лихорадку, артриты и отеки сердца. Первые случаи подтверждены в штате Айова, передает NBC News.

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Зараженные собаки находятся на карантине, их подвергают интенсивным тестам. Между тем, власти пытаются выявить и предупредить возможных владельцев собак, которые также заразились бруцеллезом, о том, что им угрожает серьезная опасность. У собак бруцеллез вызывает бесплодие, спонтанные аборты и мертворождение.

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А вот у человека эта собачья болезнь может протекать тяжелее.

 
Собачий бруцеллез – симптомы
Лихорадка, избыточная потливость, головная и суставная боль, а также общая слабость. Поскольку заболевание встречается у людей довольно редко, врачи часто ошибаются в диагнозе и упускают своевременное начало лечения.

Запущенный собачий бруцеллез у человека может привести к хроническому артриту и отекам сердца.

Ветеринарный департамент штат Айова подчеркивает, что угроза для здоровья владельцев собак очень мала, но она существует. Она касается всех любителей собак и ветеринарных врачей, которые вступают в контакт с кровью, тканями и любыми жидкостями, образующимися в результате родов у домашних животных.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Медицина Новости США Мир животных
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