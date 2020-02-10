Обнаружили способ ускорить выздоровление после инсульта

Инсульт уже давно перестал был болезнью пожилых, сегодня он все чаще встречается у молодых людей после 35 лет. Вследствие инсульта нейроны мозга погибают, впоследствии их накопление приводит к некрозу мозговой ткани. Ученые предлагают экспериментальную терапию, которая уже подтвердила свою эффективность в доклинических исследованиях.

Изучая механизмы восстановления мозга после инсульта, ученые из Техасского медицинского центра (США) поняли, как ускорить процесс восстановления. Результаты дают надежду для миллионов людей, перенесших инсульт.

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Что предлагают ученые

Стимулятором воспаления оказался ретиноидный х-рецептор (RXR).

Эксперименты с моделями мышей показали, что он усиливает действие фагоцитарных иммунных клеток, которые удаляют мертвые клетки после инсульта.

В первом этапе экспериментов, грызунам удалили ген RXR в иммунных клетках. Это способствовало более длительному восстановлению и повышению атрофии мозга в сравнении с контрольной группой.

В другом эксперименте мышам давали ретиноидный препарат бексаротин, который активировал RXR. В результате объем атрофии мозга снизился, а восстановление ускорилось.



После инсульта, специалисты должны влиять на рецептор RXR/Фото:Pixabay

Пока результаты имеют предварительный характер, однако открытие RXR, как рецептора, что ускоряет восстановление после перенесенного инсульта, означает открытие новой терапевтической мишени.

В частности, авторы исследования считают, что ретиноидный х-рецептор открывает большие перспективы в терапии инсульта. Исследования продолжат.

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