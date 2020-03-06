Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса

В Украине один подтвержденный случай заболевания коронавируса, а также более 10 подозрений. Коронавирус Covid-19 стремительно распространяется по Европе, а поскольку украинцы много путешествуют, есть вероятность "завезти" инфекцию в страну. Рассказываем, как действовать, если вы контактировали с больным или вернулись из-за границы.

Именно так случилось и с первым больным коронавирусом украинцем, мужчина из Черновцов путешествовал по Италии, а когда вернулся домой, почувствовал, что заболел. Его госпитализировали, и это правильно, а вот жену, которая контактировала с ним, отправили сначала на самоизоляцию, но из-за недовольства соседей, поместили в обсервацию.

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Так какой на самом деле верный алгоритм противоэпидемических мер и чем отличается карантин от обсервации и самоизоляции. Как действовать в случае подозрения или контакта с больным коронавирусом, объясняем в материале Здоровье 24.

На начальной стадии коронавирус имеет такие же симптомы, как и другие острые вирусные заболевания, определить его могут только специальные тесты.

Следовательно, обязательно обратитесь к врачу, если:

в течение последних 14 дней вы вернулись из страны, в которой зафиксированы случаи коронавируса;

либо вы общались с человеком, который контактировал с больными коронавирусом или с людьми, что вернулись из стран, где свирепствует вирус.

Сразу предупредите об этом своего семейного врача.

Инкубационный период – это период времени между заражением и появлением клинических симптомов болезни. Рекомендованный ВОЗ срок наблюдения за лицами, которые контактировали с пациентами с подтвержденной инфекцией, составляет 14 дней.

Поэтому, если у вас возникло подозрение на наличие коронавируса, пожалуйста, будьте сознательными и следуйте рекомендациям. Это сохранит вам жизнь, и не допустит распространения инфекции.

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Самоизоляция предполагает работу из дома/Фото: Unsplash

Что такое самоизоляция

Самоизоляция – это, в первую очередь, воздержание от контакта с другими для того, чтобы уменьшить риск инфицирования. Самоизоляция исключает любые ситуации, когда вы тесно контактируете с другими людьми (например, близкий контакт лицом к лицу на расстоянии менее, чем 2 метра, или длительностью более 15 минут).

Если вы не уверены, нуждаетесь ли вы в самоизоляции, или не знаете к кому обратиться, пожалуйста, позвоните на Правительственную горячую линию: 1545

ВОЗ передала Украине тест-систему, которая рассчитана на 960 испытаний на наличие коронавируса Covid-19. Тестирование проводит вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины, а вот купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно.

Когда применяют обсервацию и что это такое

Обсервация – это один из путей выхода из карантина. А карантин, как известно, это специальные ограничительные меры, которые применяют для предотвращения распространения опасных инфекционных болезней.



Обсервация предусматривает изоляцию человека, но не госпитализацию в медучреждение/Фото:Unsplash

Выйти из карантина можно тремя путями:

дождаться завершения карантина;

получить лечение, в случае болезни;

выразить желание выйти из карантина путем обсервации. То есть, человек находится в обсервации/изоляции срок, который характерен определенной болезни, в случае коронавируса, инкубационный период – 14 дней.

То есть, следует понимать, что обсервация и самоизоляция – это не карантин, а, наоборот, пути выхода из него.

То какие меры ждут украинцев в случае карантина

Карантин – это запрет проведения массовых мероприятий, развлекательных, спортивных событий, посещение учебных заведений. Также карантин предусматривает прекращение посещения больных в стационарах во время эпидемий гриппа.

Впрочем, как отметил Виктор Ляшко – главный санитарный врач Украины, карантин будет введен только после регистрации случаев внутренней передачи инфекции в стране.

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