Обычный антибиотик способен усилить эффект лечения онкозаболеваний

70 Читати новину українською
Ванкомицин может помочь в борьбе с раком / Unsplash

Исследование показало, что ванкомицин перед лучевой терапией меняет грамположительные бактерии в кишечнике, тем самым повышая иммунную систему и усиливая противоопухолевый эффект лечения.

Исследователи перорально вводили антибиотик мышам, которые генетически модифицированные для развития меланомы, рака шейки матки или легких. После введения антибиотика команда применила к животным гипофракционную стереотаксическую радиохирургию, сообщает The Journal of Clinical Investigation.

К теме: Препарат-убийца разрушает опухоли рака крови и лимфомы

Лучевая терапия – это одна из самых распространенных форм терапии в борьбе с раком – рано или поздно, ее проходят примерно 50% больных раком людей. Обычно этот вид терапии проводится в сочетании с химиотерапией.

Во время экспериментов оказалось, что ванкомицин усиливает противоопухолевое действие лучевой терапии. Его применение помогло уничтожить не только раковые клетки, на которые эта терапия направлена, но и отдаленные раковые клетки, которые распространяются по организму.

Лікування раку та антибіотики: ванкоміцин може допомогти боротися з раком
Ванкомицин стал настоящей надеждой для ученых, ищущих пути лечения онкозаболеваний

Оказалось, применение этого антибиотика улучшает функции дендритных клеток, которые действуют как надзиратели иммунной системы, сообщая Т-клеткам о наличии антигена, чтобы те атаковали его.

Наше исследование показывает, что ванкомицин усиливает влияние гипофракционного излучения, одновременно способствуя абскопальному эффекту. Это помогает системе бороться с опухолями далеко от места лечения,
– рассказывает один из специалистов Андреа Фанкциабене.

Сейчас ученые работают над переводом своих результатов в клиническое испытание, чтобы приступить к тестированию на людях.

Поскольку ванкомицин является широко используемым клиническим средством с относительно безопасным профилем, эти результаты повышают потенциал использования этого антибиотика для усиления эффектов лучевой терапии у людей, больных раком,
– добавил Андреа.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания и разрешает ли церковь предсказывать себе будущее
сегодня
15205
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Медицина исследования Новости Здоровье Лечение Лекарства Онкозаболевания
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
6 декабря 20:43 Как понять, что вам назначили гомеопатию
Олександр Бевза 285
4 декабря 18:58 "Интерактивная тетрадь для психов": что не так с книгой Фреймут
Анастасія Кушпіт 407
4 декабря 16:57 Химическая кастрация: что это, как действует и к кому применяют
Олександр Бевза 9911
4 декабря 14:30 Медреформа в Украине: ТОП-5 достижений системы eHealth
Олександр Бевза 391
3 декабря 16:37 Инвалидность – не диагноз: 9 впечатляющих историй успеха, которые вас удивят
Юліана Вінтюк 1385
Новости
Больше новостей
Залиште відгук