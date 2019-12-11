Обычный антибиотик способен усилить эффект лечения онкозаболеваний

Исследование показало, что ванкомицин перед лучевой терапией меняет грамположительные бактерии в кишечнике, тем самым повышая иммунную систему и усиливая противоопухолевый эффект лечения.

Исследователи перорально вводили антибиотик мышам, которые генетически модифицированные для развития меланомы, рака шейки матки или легких. После введения антибиотика команда применила к животным гипофракционную стереотаксическую радиохирургию, сообщает The Journal of Clinical Investigation.

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Лучевая терапия – это одна из самых распространенных форм терапии в борьбе с раком – рано или поздно, ее проходят примерно 50% больных раком людей. Обычно этот вид терапии проводится в сочетании с химиотерапией.

Во время экспериментов оказалось, что ванкомицин усиливает противоопухолевое действие лучевой терапии. Его применение помогло уничтожить не только раковые клетки, на которые эта терапия направлена, но и отдаленные раковые клетки, которые распространяются по организму.



Ванкомицин стал настоящей надеждой для ученых, ищущих пути лечения онкозаболеваний

Оказалось, применение этого антибиотика улучшает функции дендритных клеток, которые действуют как надзиратели иммунной системы, сообщая Т-клеткам о наличии антигена, чтобы те атаковали его.

Наше исследование показывает, что ванкомицин усиливает влияние гипофракционного излучения, одновременно способствуя абскопальному эффекту. Это помогает системе бороться с опухолями далеко от места лечения,

– рассказывает один из специалистов Андреа Фанкциабене.

Сейчас ученые работают над переводом своих результатов в клиническое испытание, чтобы приступить к тестированию на людях.

Поскольку ванкомицин является широко используемым клиническим средством с относительно безопасным профилем, эти результаты повышают потенциал использования этого антибиотика для усиления эффектов лучевой терапии у людей, больных раком,

– добавил Андреа.

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