Обычный рейс, без паники, – пассажир самолета рейса Милан – Киев

Паники на борту самолета МАУ, который летел из Милана в Киев, не было. Примерно 90% пассажиров не были в масках. А блогер Антон Гура, который вел видеотрансляцию, летел в бизнес-классе и не стоял в очереди на самолет.

Свою версию событий рассказал Олег – один из пассажиров самолета рейса Милан – Киев, сообщает ТСН.

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По его словам, в аэропорту Милана не было ничего необычного, а примерно 90% пассажиров не были в масках. Мужчина уверяет, что блогер Антон Гура, который вел трансляцию с самолета, сидел в бизнес-классе. Его также не было в очереди на самолет.

Пассажир самолета опроверг слова Гуры о том, что итальянцы поставили всем пассажирам штамп о вылете из Милана с буквой "Е", которая означает нахождение в зоне риска. "Нам поставили обычный штамп", – говорит Олег.

Мужчина рассказал, что перед входом в самолет стюардессы раздали всем маски и попросили не снимать их до приземления. На борту, кроме украинцев, было много египтян, турок и несколько молдаван.

Все спокойно. Обычный рейс. Никакой паники не было. Стюардессы несколько раз ходили, предлагали всем воду, еду. Никто не бегал, будто что-то случилось,

– добавил Олег.

После приземления самолета в аэропорту Борисполя пассажиров с лайнера не выпускали, все ждали врачей. Медики проверили температуру каждого пассажира. Никто не жаловался на проблемы со здоровьем, не просил лекарств. "Но откуда терафлю (блогер рассказал, что иностранцы с симптомами ОРВИ просили его у стюардесс – 24 канал) в наших бортпроводниц?", – отметил пассажир.

Он опроверг также слова Гуры о пустых улицах Милана, о военных в городе. "Но ничего этого нет. Я неделю находился на озере Гарда. Я на автомобиле ездил в Верону, вылетал из Милана", – добавил украинец. И объяснил, что блокпостов на дорогах не было, как и военных и полицейских.

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Что произошло на борту самолета версия Гуры

Блогер вел трансляцию с борта самолета. Он уверял, что в лайнере находились примерно 190 человек. По его словам, часть пассажиров имели симптомы коронавируса. "Просили терафлю, сбивали температуру", – отмечал мужчина.

Он добавил, что при посадке никому не проводили скрининг. Однако у многих пассажиров были красные глаза и сильное потоотделение.

Что заявил Виктор Ляшко

Главный санитарный врач Украины сообщил, что в трех пассажиров не подтвердили коронавируса.

Как отреагировали на такое заявление в МАУ

Президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что самолет пройдет всю необходимую санитарную обработку, только после этого его допустят к рейсам. Экипаж самолета будет отдыхать соответствии с инструкциями.

Коронавирус в Украине: главное

Первый случай заражения в Украине зафиксировали 3 марта . Заболел мужчина из Черновцов, который накануне путешествовал по Италии.

. Заболел мужчина из Черновцов, который накануне путешествовал по Италии. Впоследствии стало известно еще о двух случаях коронавируса. Его обнаружили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области. 13 марта зафиксировали первую смерть от коронавируса – умерла 71-летняя женщина из Радомышля.

С 11 марта по всей Украине ввели карантин на 3 недели из-за распространения коронавируса. Ограничительные мероприятия продлятся до 3 апреля.

В течение этого времени запрещено проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. Временно остановили обучение в школах, университетах и ​​детских садах. Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек. Этот запрет не касается мер государственной необходимости.



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