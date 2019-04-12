Очень рано: назвали возраст, когда люди начинают лениться

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Очень рано: назвали возраст, когда люди начинают лениться
Очень рано: назвали возраст, когда люди начинают лениться / wowparenting.com

Активный образ жизни имеет очень большое значение для человека. Поэтому группа финских ученых провела исследование и установила, что люди становятся менее активными в семь лет.

Эксперты из Университета Ювяскюля проанализировали более 27 исследований об уровне двигательной активности представителей разных возрастных групп, пишет DailyMail.

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Оказалось, что самые низкие показатели демонстрируют дети и подростки. А физическая активность в среднем снижается в возрасте семи лет, когда ребенок начинает ходить в школу.

Также удалось выяснить, что именно в подростковом возрасте люди чаще всего перестают заниматься спортом.

Кстати, процент бездельников оказался ниже среди детей, в семьях которых взрослые поддерживают интерес к физическим упражнениям. А еще активные ребята мало времени уделяют просмотру телевизора.

Поскольку уровень двигательной активности с возрастом стабилизируется, а малоподвижный образ жизни становится все более распространенным, необходимо воздействовать на детей в раннем возрасте.

via GIPHY

Ученые отмечают, что физические упражнения развивают ум, снимают нервозность, снижают кровяное давление, улучшают сон и усиливают способность организма превращать сахар в крови в энергию.

При этом достаточно подвигаться хотя бы несколько минут. А регулярная физическая активность снижает риск появления избыточного веса и таких болезней, как рак, остеоартроз, гипертоническая болезнь, диабет и депрессия.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология Дети
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