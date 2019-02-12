Очередной прорыв в лечении рака: в Британии создали революционное лекарство

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Лечение рака
Лечение рака / pixabay.com

Ученые британского Института исследования рака, разработали лекарства, которые прошли клинические испытания и признаны эффективными в борьбе с шестью видами опухолей.

Препарат действует по принципу "троянского коня": медики "скрыли" лекарство, замаскировав токсичные молекулы безвредным антителом. Таким образом они попадают непосредственно в опухоль и разрушают ее изнутри, пишет ВВС.

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Испытания проходили на пациентах с распространенными и агрессивными формами рака уже на поздней стадии – после того, как им не помогли другие виды лечения. Лучшие результаты лекарство показало в борьбе с раком шейки матки и мочевого пузыря: значительные улучшения были отмечены у четверти пациентов, которых ранее считали неизлечимыми.

Опухоль уменьшалась в размерах, либо полностью переставала расти – на срок от шести до девяти с половиной месяцев. Кроме того, терапия оказалась эффективной в лечении рака легких, пищевода, матки и яичников, однако не помогла при раке простаты.

Лікування раку
Лекарство помогло четверти пациентов

Лекарство, которое сами разработчики называют TV, вводится внутривенно и является гибридом химии и иммунотерапии. Токсичное вещество закреплено на конце антитела, которое прикрепляется к белку CD142 – его особенно много на поверхности раковых клеток. В результате молекулу засасывает внутрь опухоли, где токсин освобождается и разрушает клетку изнутри.

В первом этапе клинических испытаний приняли участие почти 150 онкобольных из Бельгии, Великобритании, Дании, США и Швеции. Однако результаты терапии оказались настолько успешными, что еще до публикации статьи ученые начали второй этап, теперь уже с участием нескольких сотен неизлечимых пациентов.

Терапия будет доступна рядовым пациентам примерно через пять лет.

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Теги: Здоровье Онкозаболевания Лечение Медицина
Источник: 24 Канал
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