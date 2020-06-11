В Одессе не рекомендуют купаться в море: в Минздраве объяснили почему
Одесский лабораторный центр Минздрава сообщил, что морская вода у берегов Одессы не соответствует нормативным требованиям по микробиологическим показателям.
На основе проведенного анализа, Одесский лабораторный центр Минздрава рекомендует жителям и гостям города воздержаться от купания в море.
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Согласно результатам, в Одессе нет ни одного пляжа, который соответствовал бы нормативам. Следовательно, чтобы покупаться в море, одесситам придется выезжать за пределы города.
В рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского районов, возле пляжей Одессы, Лиманского, Овидиопольского районов отобраны 93 пробы морской воды на микробиологические показатели и 43 пробы на санитарно-химические показатели. По микробиологическим показателям на всех пляжах города Одессы пробы морской воды не соответствуют нормативам,
– говорится в сообщении.
Отметим, что по состоянию на 11 июня Черное море на берегах Одесской области прогрелось до 19 – 21°C.