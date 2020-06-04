В Одессе от коронавируса COVID-19 умерла 83-летняя женщина, у которой два ПЦР-теста показали отрицательный результат. Их женщине делали 21 и 26 мая.

Смерть от COVID-19 ей диагностировали 1 июня уже во время третьего ПЦР-исследования, сообщает УНИАН.

Обратите внимание В Украине уже более 700 умерших от COVID-19: где больше всего жертв

Во время госпитализации у женщины была лихорадка, а впоследствии произошло желудочное кровотечение из-за имеющейся у больной сопутствующей болезни.

Справка. По состоянию на 4 июня в Одесской области – 913 больных коронавирусом. 17 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью. Выздороветь удалось 231 человеку.

Отметим, что показатель летальности вследствие коронавируса на территории Украины возрос. 30 апреля он составлял 2,5%, а в начале июня составляет уже 3%.

Коронавирус в Украине: что известно