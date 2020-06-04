В Одессе от COVID-19 умерла женщина, ПЦР-тесты которой дважды были отрицательными
В Одессе от коронавируса COVID-19 умерла 83-летняя женщина, у которой два ПЦР-теста показали отрицательный результат. Их женщине делали 21 и 26 мая.
Смерть от COVID-19 ей диагностировали 1 июня уже во время третьего ПЦР-исследования, сообщает УНИАН.
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Во время госпитализации у женщины была лихорадка, а впоследствии произошло желудочное кровотечение из-за имеющейся у больной сопутствующей болезни.
Справка. По состоянию на 4 июня в Одесской области – 913 больных коронавирусом. 17 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью. Выздороветь удалось 231 человеку.
Отметим, что показатель летальности вследствие коронавируса на территории Украины возрос. 30 апреля он составлял 2,5%, а в начале июня составляет уже 3%.
Коронавирус в Украине: что известно
- За минувшие сутки в Украине обнаружили 588 случаев коронавирусной болезни. Поэтому количество больных COVID-19 на территории страны от начала пандемии возросло до 25 411 человек.
- Умерли от недуга за последние сутки еще 12 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Число выздоровевших от недуга, в четыре раза больше, чем за прошедшие сутки – 602.