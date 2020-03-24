Одесский прокурор Поченюк заболел коронавирусом и ходит на работу: фото

Коронавирусом заболел одесский прокурор Сергей Поченюк. Он работает в прокуратуре №3 Одессы. Информацию о недуге прокурора подтвердил заместитель городского головы Одессы Павел Вугельман в своем видеообращении.

Прокурор Поченюк 17 марта вернулся из Египта. Чувствовал себя нормально. Но на днях начал кашлять, и у него поднялась температура. Тест на коронавирус оказался положительным.

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"Действительно, прокурор заразился коронавирусом, который в течение уже длительного периода времени находится в Одессе. Он не коммуницировал и не коммуницирует ни с одним одесситом. Сегодня он находится на самоизоляции в другом городе. Эта информация получена от родственника больного", – рассказал Вугельман.

В Одесском горсовете говорят, что прокурор в городе давно не появлялся. Но по другим данным, 23 марта он даже был на работе и участвовал в судебном заседании. Поэтому в помещении прокуратуры проводили дезинфекцию, сообщает телеграмм-канал Teza.

Местное издание "Пушкинаская" опубликовало фото прокурора в маске с заседания суда. Это был процесс, на котором избирали меру пресечения подозреваемому в убийстве.

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