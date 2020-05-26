В Одесской области женщина умерла из-за самостоятельной попытки аборта

В Одесской области 35-летняя женщина погибла из-за попытки аборта. Она самостоятельно ввела себе ветеринарный препарат.

Женщина решила прервать беременность на пятом месяце, сообщает ТСН.

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Она самостоятельно сделала инъекцию ветеринарного препарата, которая и могла стать причиной смерти. Об этом она сообщила полиции за несколько часов до смерти.

Женщина попала в больницу с сильным кровотечением. О своих действиях она отказалась рассказывать врачам.

Она пояснила следователям, что сделала себе инъекцию, в результате которой у нее произошел выкидыш. Она долго не признавалась ни врачам, ни сотрудникам полиции. Она скрывала беременность от своей мамы, от своих детей,

– сообщил руководитель Татарбунарского отделения полиции Александр Бодюл.

Односельчане считают, что покойная занималась суррогатным материнством. Они заметили большой живот у женщины еще год назад, но потом он внезапно исчез.

Полиция ждет результатов экспертизы, которая установит, кто помогал женщине делать инъекцию. Версию о суррогатном материнстве правоохранители не рассматривают.