Одесской семье не говорят результаты ПЦР-тестов на коронавирус целый месяц
В Одессе семеро членов одной семьи прошли ПЦР-тестирование, но результаты стали известны только для пяти из них: два отрицательных и три положительных.
После того, как пришло три положительных результата ПЦР-тестирования, всех членов семьи повторно протестировали. Об этом сообщает местный телеканал "Репортер".
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Лаборанты убеждали, что озвучат новые результаты через 2-3 дня, однако с тех пор прошло уже более двух недель. Все время люди находятся на самоизоляции.
Мы звоним семейному врачу – она не берет трубку, звоним в лабораторию – никакой реакции. Нас закрыли в доме, мы сидим – а как работать?
– комментирует одессит.
Кроме того, для лиц с лабораторно подтвержденным коронавирусом не назначили никакого лечения. Им только сказали сидеть дома. Сообщается, что у некоторых членов семьи активно проявляются симптомы вируса – кашель и высокая температура.