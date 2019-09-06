Сколько жизней может спасти один донор

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Трансплантация органов
Трансплантация органов / medtech.pharmaintelligence.informa.com

Один донор может спасти жизни 8 человек, нуждающихся в трансплантации.

Трансплантация пересадка человеку органа, взятого у донора, методом хирургического вмешательства. Также трансплантируют искусственные импланты и клонированные ткани.

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Для многих пациентов трансплантация – единственный шанс на жизнь. Тогда как только один донор может спасти 6-8 жизней, пересадить можно:

  • легкие;
  • обе почки;
  • сердце;
  • печень;
  • поджелудочную железу;
  • кишечник;
  • костный мозг.

Один донор может спасти до 8 жизней

Больше о перспективах трансплантации органов читайте в материале Здоровье 24.

На сегодня основными проблемами в системе трансплантации органов являются:

– невыполнение приказов медицинскими работниками,

– отсутствие необходимого оборудования для констатации смерти мозга в больницах,

неосведомленность врачей.

Важным моментом является то, что согласие пациентов на посмертное донорство смогут получать и вносить в ЕГИСТ семейные врачи. А принимать решение о трансплантации органов от неживого донора и определять очередность пациентов в списке ожидания будет консилиум врачей медучреждения, которое выполняет трансплантацию.

Кроме того, расширен перечень людей, которые являются близкими родственниками. То есть донорами для семейной трансплантации могут также быть двоюродные братья и сестры, дяди, тети и племянники. Донорами костного мозга также могут быть родные братья и сестры в возрасте до 18 лет.

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Теги: Лечение Здоровье Новости Здоровье Медицина Трансплантация
Источник: Здоров'я 24
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