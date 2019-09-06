Сколько жизней может спасти один донор
Один донор может спасти жизни 8 человек, нуждающихся в трансплантации.
Трансплантация – пересадка человеку органа, взятого у донора, методом хирургического вмешательства. Также трансплантируют искусственные импланты и клонированные ткани.
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Для многих пациентов трансплантация – единственный шанс на жизнь. Тогда как только один донор может спасти 6-8 жизней, пересадить можно:
- легкие;
- обе почки;
- сердце;
- печень;
- поджелудочную железу;
- кишечник;
- костный мозг.
Один донор может спасти до 8 жизней
Больше о перспективах трансплантации органов читайте в материале Здоровье 24.
На сегодня основными проблемами в системе трансплантации органов являются:
– невыполнение приказов медицинскими работниками,
– отсутствие необходимого оборудования для констатации смерти мозга в больницах,
– неосведомленность врачей.
Важным моментом является то, что согласие пациентов на посмертное донорство смогут получать и вносить в ЕГИСТ семейные врачи. А принимать решение о трансплантации органов от неживого донора и определять очередность пациентов в списке ожидания будет консилиум врачей медучреждения, которое выполняет трансплантацию.
Кроме того, расширен перечень людей, которые являются близкими родственниками. То есть донорами для семейной трансплантации могут также быть двоюродные братья и сестры, дяди, тети и племянники. Донорами костного мозга также могут быть родные братья и сестры в возрасте до 18 лет.
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