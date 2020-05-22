Одна и та же песня по-разному влияет на сердце людей

Наше сердце по-разному реагирует на грустную и веселую музыку. То же самое произойдет, если дать послушать одну и ту же песню двоим разным людям – она может успокоить одного и вызвать стресс у другого.

Это подтверждают результаты исследования врачей из Европейского общества кардиологов, пишет EurekAlert.

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Как проходило исследование?

В предыдущих исследованиях по изучению физиологических реакций на музыку ученые фиксировали изменения частоты сердечных сокращений после прослушивания мелодий. Их классифицировали как "грустные", "счастливые", "спокойные" или "ритмичные".

В новом эксперименте использовали более точный подход. В нем участвовали три пациента с легкой сердечной недостаточностью, которым нужен кардиостимулятор. Их пригласили на концерт классической фортепианной музыки. Пока участники слушали, ученые измеряли активность их сердца. Затем они сравнили данные до и после выполнения, где были резкие перепады темпа, ритма и громкости музыки.



Музыка по-разному влияет на людей / unsplash.com

Также ученые измеряли время, которое нужно сердцу, чтобы восстановиться после реакции на звуки. Оказалось, что эти показатели сильно отличались у всех троих пациентов. Если время восстановления сокращалось на пять миллисекунд, значит человек испытывал стресс или возбуждение. Если время увеличивалось на пять миллисекунд – это признак расслабления.

Как это может помочь?

Понимая, как сердце человека реагирует на музыкальные изменения, мы можем разработать индивидуальные музыкальные вмешательства, чтобы вызвать желаемый отклик,

– рассказали авторы исследования.

Они верят, что определенные мелодии могут лечить сердечно-сосудистые заболевания.