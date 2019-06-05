Огнестрельное ранение: что следует знать и как действовать

Как оказать первую домедицинскую помощь в случае огнестрельного ранения – не обучают в школах. Но, к сожалению, такие ситуации вполне могут произойти не на войне, а просто в городе или селе, на отдыхе, среди будничной жизни.

Если вы стали свидетелем вооруженной перестрелки, или неосторожного обращения с оружием, или несчастного случая на охоте, следует помнить некоторые правила. Как помочь раненому человеку – далее.

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Что надо делать

Первое – убедиться, что вам самим не грозит опасность , что нападающий (нападающие) не представляют угрозы.

, что нападающий (нападающие) не представляют угрозы. Второе – позвать на помощь окружающих, вызвать "скорую".

окружающих, вызвать "скорую". Далее главная и собственно единственная помощь раненому до приезда медиков – остановить кровотечение. Лучше, если делать это в специальных перчатках и маске.

Что надо знать о видах кровотечения и какими средствами его остановить – смотрите в презентации от ОО "Медпатриоты".

Ранения руки или ноги

Надо остановить кровотечение, наложив жгут. Ждать приезда врачей.

Как наложить жгут

1. Лучше всего – специальный медицинский жгут. Также в этом качестве можно использовать ремень, полоску ткани шириной не менее 5 сантиметров. Нельзя использовать в качестве жгута шнуровку, проволоку, другие тонкие материалы;

2. Защитить кожу мягкой прокладкой из бинта или другой ткани (можно прямо на одежду предварительно расправив морщины)

3. Жгут накладывается в средней трети плеча и в верхней трети голени – опасность травмирования лучевого и малоберцового нервов.

4. Перед наложением жгута конечности поднимают (чтобы создать отток крови).

5. Жгут накладывается: как можно ближе к ране, без чрезмерного затягивания до остановки кровотечения из раны и исчезновения пульса на периферических артериях.

6. Жгут должен быть заметным на больном. О наложении его делают отметку на бумаге и подкладывают ее под тур жгута или кладут в карман больного.

7. В летнее время продолжительность пребывания жгута на конечности не должна превышать 2 часа в зимнее 1 час.

Ранения грудной клетки или живота

Если есть под рукой – использовать окклюзионную повязку (ее следует держать в аптечке авто, например). Но – накладывать ее, если имеете понятие, как это делать. К слову, умение прохожих предоставить именно такую помощь – значительно повышает шансы на выживание у раненого.

Что такое окклюзионная повязка​Это средство для герметизации раны при открытом пневмотораксе (ранении грудины, "дыры" в легких), когда брюшная полость заполняется воздухом, что затрудняет или делает невозможным дыхание раненого. Продаются готовые в аптеках.

Также можно изготовить такую повязку из лейкопластыря, прорезиненной ткани, стерильного бинта, полиэтиленовой пленки. Но это может сделать только специалист.

Как наложить аптечную окклюзионную повязку:

– обработать поверхность раны раствором йода или раствором бетадина;

– область вокруг раны обработать вазелином;

– вытащить окклюзионную повязку из упаковки, снять защитный слой и клейкой стороной приклеить к ране.

Ранение в голову

В этом случае простой человек на улице (даже медик) сделать не сможет ничего, к сожалению. Только как можно скорее вызвать "скорую".

Что нельзя делать

Переносить куда-то раненого с намерением "устроить удобнее" – вы можете заметить ранения руки или ноги, и не заметить ранения позвоночника, например, и при переносе нанести раненому критический вред.

Нельзя "заливать" рану любыми "обычными" средствами, как перекись водорода, зеленка, йод и тому подобное. Допускается обработка раны для наложения окклюзионной повязки (о чем было выше). В других случаях не трогайте рану, если вы не медик-профессионал.

Если у жертвы пули, на первый взгляд, не тяжелое ранение – "царапина", как любят говорить в кино, – не стоит оставлять человека самого, отпускать его самостоятельно добраться до больницы. Даже если раненый в сознании и сам это предлагает. "Дыра" в теле – это в любом случае шок, и неизвестно, как организм на него отреагирует.

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Медицинские волонтеры констатируют – в Украине крайне мало обычных граждан, которые могут оказать домедицинскую помощь при огнестрельном ранении. Этому не учат в школе, как мы уже говорили. Впрочем, есть немало волонтерских курсов, которые учат оказывать все виды помощи. Стоит получить эти знания и навыки, и пусть они никогда вам не понадобятся.

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