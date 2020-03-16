Огромные штрафы и строгие ограничения: украинец рассказал, как Чехия борется с коронавирусом

Чехия стала четвертой европейской страной, где будет действовать строгий режим передвижения граждан. Из-за пандемии коронавируса на всей территории страны объявили карантин. Какие ограничительные меры ввели и как на них реагируют местные жители – читайте дальше.

О ситуации в стране в прямом эфире 24 канала рассказал корреспондент "Настоящее время" Иван Гребенюк, который живет в Праге.

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По его словам, на Староместской площади города, одном из самых популярных мест среди туристов, почти нет людей. "Я попал сюда впервые за время карантина. Что меня поразило – почти абсолютная тишина. Еще где-то месяц назад было очень много туристов, в частности из Китая", – отметил украинец.

Он подчеркнул, что накануне в Чехии ввели чрезвычайное положение. А это позволяет властям абсолютно законно вводить различные ограничительные меры. Если, например, раньше еще работали кафе и рестораны, можно было гулять по городу, то с 16 марта власти рекомендуют не выходить на улицы.



Центральные улицы Праги – почти безлюдные / Скриншот из видео

"Единственное, что позволяют ходить на работу или в магазины. Здесь работают только продуктовые магазины и аптеки, остальное все закрыто. Конечно, страдает немного бизнес. Владельцы кафе и ресторанов теряют деньги. Но большинство пытается с пониманием отнестись к ситуации", – заверил Гребенюк.

Справка! Правительство Чехии определило четкий перечень, в котором прописано, куда можно ходить в период карантина: на работу; в гости к семье или близким; в магазин за продуктами, бытовой химией, кормом для животных; в аптеки, банки, на почту и АЗС; для помощи другим людям; в неотложных ситуациях – в государственные учреждения.

Украинец также рассказал: если человек выходит на улицу без необходимости, полицейские могут абсолютно правомерно развернуть его обратно и "завести за руку домой".

За нарушение карантина, если у человека есть симптомы коронавируса, а он выходит на улицу, предусмотрен штраф – 3 миллиона крон. Курс почти одинаковый с гривной. Можете представить, что это за сумма. Или же – 12 лет лишения свободы,

– отметил журналист.

Он добавил, что такие меры борьбы с нарушителями накануне во время специальной пресс-конференции объявил премьер-министр страны. "Это довольно существенная сумма. Люди, видимо, все же прислушались к этим призывам. Потому что сегодня Прага действительно очень сильно пустует", – подчеркнул Гребенюк.

Украинец также рассказал, как в Праге реагируют на карантинные мероприятия: "Это довольно необычно, но понемногу все привыкают. Отсюда очень близко к Италии, где любят отдыхать чехи. А там ситуация сейчас плачевная. Поэтому власть, когда вводит ограничения, апеллирует и к ситуации в других странах".

Что известно о коронавирусе в Италии? Среди всех европейских стран именно Италия больше всего пострадала от вспышки коронавируса. По официальным данным, государство находится на втором месте после Китая, который и стал источником его распространения. По состоянию на 16 марта в стране зафиксировано 24 747 случаев заболевания, более 1000 человек умерли. Италия стала первой страной в мире, которая из-за коронавируса ввела ограничения на территории всей страны.

Кроме этого, журналист описал одну из ситуаций в столице. Хотя кафе и рестораны закрыли, но окна на самовынос продолжили работать. На выходных под ними собиралось немало людей, их количество иногда достигало даже 40. Власть обратила на это внимание. Теперь полиция имеет право подходить и рекомендовать людям не скапливаться, так как в противном случае – опять же будут применять штрафы.

По словам Гребенюка, транспорт в столице Чехии работает в привычном режиме, но им пользуется очень мало людей. "Когда я добирался на работу, в вагоне метро был только я и еще один человек в другом его конце", – рассказал он.

Несколько часов назад вышла новая норма: с 17 марта все, кто будет пользоваться транспортом, обязательно должны одевать маски или по крайней мере прикрываться шарфом,

– отметил украинец.

"В ВОЗ заявляли, что это не слишком защищает. Лучше носить такую маску людям, которые имеют симптомы вируса. Но имеем такие правила. Единственная проблема – их пока негде купить. Будем видеть, как это все будет работать", – подытожил он.

Обратите внимание! Работа несертифицированных служб такси (как, например, Uber) в Чехии тоже запрещена. Причина заключается в том, что в Праге больной коронавирусом водитель Uber возил пассажиров: из-за этого пришлось изолировать 90 человек.

Коронавирус в Чехии: какова ситуация

Первые случаи заражения коронавирусом в Чехии зафиксировали 1 марта.

Уже 10 марта запретили все спортивные, культурные и религиозные массовые мероприятия, остановили работу учебных заведений.

Чрезвычайное положение введено в стране с 12 марта: свободное передвижение людей в Праге и между городами без необходимости запретили.

Границы для иностранцев закрыты с 13 марта.

В Чехии по состоянию на начало 16 марта известно о 231 случае инфицирования коронавирусом.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала