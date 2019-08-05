Оказалось, что эмоций больше, чем считалось ранее

Есть случаи, для описания которых не хватает базовых эмоций (страх, стыд, злость, интерес, радость и др.) – наш эмоциональный лексикон гораздо шире, чем этот набор.

Что чувствует человек, когда уходит из жизни его тяжелобольной родственник? Как себя чувствует неверный муж, которому изменила жена? Почему выпускники на последнем звонке и плачут, и смеются?

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Чилийский психолог Рауль Берриос применил к описанию комплексных эмоций теорию сложных систем. Его статью публикует научный журнал Frontiers in Psychology.

Как и его предшественники, Берриос выделяет несколько категорий сложных эмоций: смешанные сочетают в себе эмоции с разным зарядом (например, радость и грусть, страх и надежда).

Метаэмоции показывают осознание других эмоций (например: чувство вины через злорадство, гнев по поводу печали). К сложным эмоциям можно отнести трепет, набожность, сострадание, эстетический восторг.

"Ненавижу то, как сильно тебя люблю" – пример метаэмоции. Как отмечает автор, триггером сложной эмоции часто становится парадоксальная ситуация.



Существуют сложные эмоции

Сравните две картинки: если первая вызывает элементарный отклик, вторая – противоречивый. Снимок, где двое мужчин играют в теннис на крыльях биплана, реальный, подчеркивает исследователь.

Ученые выделяют устойчивые физиологические реакции (дрожь, мурашки, слезы) и выражения лица, которые возникли в ответ на сложные эмоции – их более 20. Самих же комбинаций как минимум 27 – и здесь учитываются только те сложные эмоции, для описания которых участники экспериментов нашли слова в родном языке.

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