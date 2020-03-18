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Оказывают ли больницы помощь во время карантина: ответ Минздрава

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В социальных сетях распространяют информацию о том, что из-за карантина в украинских больницах якобы прекратят оказывать медицинскую помощь.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины уверяет, что эта информация не соответствует действительности и оказание медицинской помощи продолжается.

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Все медицинские услуги, непредоставление которых несет серьезный риск для жизни пациента или может привести к развитию критических состояний, должны предоставляться в полном объеме и вовремя,
– говорится в сообщении.

Также В Минздраве перечислили, кому оказывается неотложная медицинская помощь:

  • При осложненном течении беременности и родах;
  • Беременным, роженицам, новорожденным;
  • В специализированных отделениях учреждений здравоохранения при онкологических заболеваниях;
  • При заболеваниях, требующих кардиоторакальных оперативных вмешательств в случае, когда прекращение или отсрочка помощи несет серьезный риск для жизни и здоровья;
  • Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях;
  • При других неотложных и срочных госпитализациях и плановых операциях, когда отсрочка помощи несет серьезный риск для здоровья и жизни.

Напомним, что МИНЗДРАВ решил перепрофилировать больницы и предоставил рекомендации регионам по отсрочке плановых операций. 


Карантин в Украине/ Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Больница Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Лечение Здоровье
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