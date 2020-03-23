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OKKO профинансирует медработникам еще 20 тысяч перевозок через сервис Uber

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Компания ОККО поддержала инициативу Минздрава и профинансирует еще 20 тысяч перевозок медицинских работников с их рабочих мест во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на фейсбуке.

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Эта услуга доступна в семи городах Украины, где есть сервис Uber, а именно: Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

Ранее Минздрав, органы местного самоуправления и компания Uber уже договорились о бесплатной перевозке медработников к их рабочим местам во время карантина. Стороны договорились об осуществлении 10 тысяч таких перевозок.

Министерство здравоохранения благодарно за эту своевременную и необходимую помощь и призывает другие бизнесы проявить социальную ответственность и присоединиться к инициативе,
– говорится в сообщении.

По состоянию на 21 марта, в Украине подтвердили 73 случая заболевания коронавирусом, 3 из которых летальные, а 1 человек выздоровел.


Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус Covid-19 Uber Министерство здравоохранения Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Медицина
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