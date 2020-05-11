В оккупированном Крыму режим самоизоляции продлили до лета

Оккупационная власть Крыма продлила действие режима самоизоляции на полуострове до 31 мая. Кроме того, с 12 мая на полуострове вводят обязательный масочный режим.

Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил о нововведениях на своей странице в фейсбуке.

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При действующем режиме самоизоляции людям можно выйти из дома только в случае угрозы жизни или здоровью, по работе (при наличии соответствующего разрешения), прогулки с животным, для вынесения мусора и похода в аптеку или продуктовый магазин.

Интересно, что в настоящее время оккупационная власть Крыма не вводила масочный режим. Новый указ об обязательном масочном режиме войдет в действие 12 мая.

С 12 мая 2020 года до особого распоряжения обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющего перевозку пассажиров, при посещении объектов торговли и услуг, деятельность которых не ограничена этим указом, а также при нахождении в общественных местах,

– говорится в указе.

Кто ответственен за ситуацию с коронавирусом в Крыму? Целиком и полностью Россия. Согласно нормам международного права, именно государство-оккупант несет полную ответственность за политику безопасности и гуманитарную ситуацию на оккупированных ею территориях.

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