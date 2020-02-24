Около 200 человек повторно заболели коронавирусом

В китайском городе Ухань, по данным на 24 февраля, зафиксировали 195 повторных случаев заражения коронавирусом Covid-2019.

Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

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Отметим, что это может иметь большую опасность, потому что у человека не вырабатывается иммунитет к коронавирусу Covid-2019 как к большинству других вирусов. Например, ветрянке, кори, краснухи и других. Но, чтобы ответить точно на эти вопросы, ученым нужно провести больше исследований.

Главное о коронавирусе Covid-2019

По состоянию на 24 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 619 человек. Общее количество инфицированных – 79 360 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 25 тысяч человек.

Распространение коронавируса стремительно возросло в Италии. Там коронавирус ковид-2019 подтвердили у 157 человек, от осложнений умерло 4 человека. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Вне Китая больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Корее (763), в Японии (691). Инфицированными являются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. На борту лайнера было 3700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа.

У двух украинцев подтвердили коронавирус, их госпитализировали в больницу в Японии.

20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.

Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что у никого нет возбудителя коронавирус Covid-2019.

на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что у никого нет возбудителя коронавирус Covid-2019. Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Данные о смертности от коронавирус/ Инфографика 24 канала

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