Омега-3 не помогает в борьбе с раком: заключение специалистов

Жиры омега-3 популярны во всем мире из-за распространенного мнения, что они могут защитить или даже вылечить от таких заболеваний, как рак, инфаркт и инсульт.

Исследовательская группа проанализировала 47 испытаний о связи омега-3 и онкозаболеваний и 86 испытаний о влиянии этих жиров на сердечно-сосудистую систему, сообщает Nature.

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Всего в исследованиях приняли участие больше 100 тысяч участников. Вместе с тем ученые проанализировали количество людей, которые получили диагноз рака, инфаркта или инсульта и умерли от этих заболеваний.

Наши предыдущие исследования показали, что добавки с омега-3, учитывая рыбий жир, не защищают от таких состояний, как тревожность, депрессия, инсульт, диабет или смерть,

– заявил ведущий автор доктор Ли Хупер.



Омега-3 не помогает при лечении рака / Unsplash

Специалисты пришли к выводу, что у омега-3 минимальное влияние на здоровье человека. Если принимать добавки омега-3 в течение нескольких лет, можно незначительно снизить риск сердечных заболеваний, но повысить риск некоторых видов рака.

Если бы 1000 человек принимали омега-3 в течение четырех лет, 3 человека избежали бы смерти от заболеваний сердца, 6 человек избежали бы ишемической болезни сердца, а у еще 3 развился бы рак простаты,

– говорится в исследовании.

Для того, чтобы употребить необходимую дозу жирных кислот, следует употреблять жирную морскую рыбу, морские водоросли, а также льняное семя и масло.

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