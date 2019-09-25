Они нас там не хотят, – Супрун объяснила, почему не осталась в Минздраве

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что она и ее заместители подали заявления на увольнение, потому что поняли, что их не хотят видеть в новом правительстве.

Ульяна Супрун в интервью 24 каналу вспомнила ситуацию которая была в Минздраве, когда она пришла туда работать и почему подала заявление на увольнение.

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"Когда я пришла в Минздрав в августе 2016 года, то была я и двое-трое людей, которые со мной пришли. Мы даже не знали, где кабинет и в каком он доме. Не было госсекретаря, не было директоратов, не было ничего в министерстве. Я увидела лишь горы документов, которые нужно было подписывать, чтобы лекарства от госзакупок ушли в регионы", – вспомнила Супрун.

По ее словам, им понадобилась неделя, чтобы понять, как все работает. Они за один-два дня разблокировать все закупки, начали подписывать приказы и собирать рабочие группы.

Я прошла целое министерство, зашла в каждый кабинет и познакомилась с нашими сотрудниками,

– отметила бывшая глава Минздрава.

Ульяна Супрун Я не была министром, я была заместителем, так в пятницу я еще выполняла эти обязанности, а в понедельник уже нет. Я и мои заместители видели, что будет смена в руководстве, а потому подали заявления на увольнение. Мы видели, что с нами не общаются, они нас не хотят как заместителей.

После заявления на увольнение Супрун общалась с новой руководительницей Минздрава Зоряной Скалецкой. Она со своими заместителями рассказали о своих обязанностях, первоочередных вызовах и проблемах.

Сказала, что желаю ей успехов, и как будут какие-то желания, проблемы – звоните, говорите и все. И она ушла. Она нас не просила, чтобы мы остались. Для нас было очень ярко понятно, что они нас не хотят там,

– добавила Ульяна Супрун.

Что сейчас происходить в Минздраве?После назначения новой руководительницы Минздрава Зоряны Скалецкой в министерстве уже успел разгореться скандал. Работники органа обратились с открытым письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку из-за угрозы срыва медицинской реформы из-за действий нового руководства. В заявлении, которое подписали более 40 госслужащих, говорится, что "работа министерства фактически парализована последние 3,5 недели".



В команде нового министра Зоряны Скалецкой опровергают приведенные в письме аргументы и заявляют о желании оппонентов устроить политический скандал.